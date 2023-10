Rusland arresteert opnieuw Amerikaanse journalist: 'Repressie neemt toe'

Rusland heeft opnieuw een Amerikaanse journalist gearresteerd. Het gaat om de Russisch-Amerikaanse journalist Alsu Kurmasheva. Ze werkt voor Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) en werd aangehouden in Kazan in het westen van Rusland. Daar zit ze nu ook vast. Ze riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar. Haar werkgever, RFE/RL, wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid en doet regelmatig verslag van de oorlog in Oekraïne. In een verklaring zegt het medium dat Kurmasheva vooral verslag deed van mensenrechtenschendingen in de West-Russische regio Wolga-Oeral. RFE/RL veroordeelt haar arrestatie en vraagt om haar onmiddellijke vrijlating. In maart werd een andere Amerikaanse journalist opgepakt door Rusland: Evan Gershkovich. De correspondent van The Wall Street Journal zit nog steeds vast in de zwaarbeveiligde Lefortovo-gevangenis in Moskou. Hij wordt beschuldigd van spionage en kan een celstraf van twintig jaar krijgen.

Rusland-correspondent Iris de Graaf: "Kurmasheva is een journaliste die niet in Rusland, maar vanuit Praag voor RFE/RL werkt. Daar woont ze met haar man en twee jonge kinderen. Ze reisde naar Rusland voor een familienoodgeval. RFE/RL is in Rusland bestempeld tot 'buitenlands agent'. Dat betekent dat het Kremlin die journalistieke organisatie ziet als een verboden organisatie vol spionnen. Hoewel Kurmasheva dus om privéredenen in Rusland was, had ze zichzelf volgens de wet moeten registreren als buitenlandse agent en haar Amerikaanse paspoort moeten aanmelden. Daarnaast beschuldigt Rusland Kurmasheva ervan dat ze de afgelopen tijd via het internet militaire informatie heeft verzameld om Rusland in diskrediet te brengen. Dat kan bijvoorbeeld al gaan om het googelen van informatie over een Russische tank. Maar de echte aanleiding lijkt wel duidelijk haar werkgever RFE/RL, die al tijden kritisch bericht over de oorlog en over Rusland."

Pjotr Sauer, die als journalist over Rusland en Oekraïne schrijft en de beste vriend van de eerder opgepakte Gershkovich is, zei eind maart in Nieuwsuur dat het oppakken van Gershkovich het einde van de buitenlandse journalistiek in Rusland betekende. Volgens Sauer zijn buitenlandse journalisten niet meer veilig en kunnen ze een prooi worden van het regime. Buitenlandse journalisten konden altijd wel hun werk doen, zei hij hier toen over, ook al werd het ze vaak moeilijk gemaakt. De aanhouding van zijn beste vriend zag Sauer als een nieuwe stap. "Ze gijzelen hem gewoon vanwege zijn paspoort."

Foto: 34478f50-750d-3168-8f1c-9c1c62532f1d - AFP