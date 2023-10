Twijfels bij Alcaraz over voorzetting seizoen door blessures aan voet en rug

Blessures zorgen voor onzekerheid bij Carlos Alcaraz. De getalenteerde Spaanse tennisser heeft last van zijn rug en voet en weet niet wanneer hij weer in actie kan komen.

Alcaraz meldde zich woensdag af voor het indoortoernooi in de Zwitserse stad Bazel, dat op 23 oktober begint. "Ik heb een probleem in mijn linkervoet en last van spiervermoeidheid in mijn onderrug. De blessures hebben behandeling nodig, zodat ik de rest van het seizoen kan spelen. Ik hoop jullie allemaal snel te zien", probeert Alcaraz op Instagram positief te blijven.

Teleurstellende trip

De 20-jarige nummer twee van de wereld zou dit jaar nog mee doen aan het masterstoernooi van Parijs-Bercy, dat van 30 oktober tot en met 5 november wordt gehouden. Daarnaast heeft Alcaraz zich ook geplaatst voor de ATP Finals, die van 12 tot en met 19 november in het Italiaanse Turijn zijn. Het zou voor hem de eerste keer zijn dat hij meedoet aan het eindejaarstoernooi.

Voor zijn afmelding in Bazel presteerde Alcaraz enigszins teleurstellend tijdens een trip naar China. Hij verloor eerst in Beijing in de halve finale, daarna kwam hij bij het masterstoernooi in Shanghai niet verder dan de vierde ronde.