Vanavond op tv: Israël verdeeld over gijzelaars • Spanning in Libanon • Beeldvorming in oorlog

Prioriteiten in tijden van oorlog

Op dit moment zijn er volgens het Israëlische leger 203 mensen gegijzeld in de Gazastrook, na de aanvallen van Hamas op Israël. Hamas zelf zegt dat het zo'n 250 mensen vasthoudt.

Verslaggever Ties Brock is in Jeruzalem, waar de meningen verdeeld zijn. Wat moet prioriteit krijgen in dit conflict: Hamas verslaan of zoveel mogelijk gijzelaars levend bevrijden?