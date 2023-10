Universiteit Maastricht mag hoogleraar ontslaan vanwege wangedrag

Een hoogleraar van de Universiteit Maastricht mag worden ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de rechtbank besloten. De ontslagprocedure liep sinds mei.

"De Universiteit Maastricht stelt terecht dat de universiteit een veilige haven dient te zijn voor studenten, postdocs en promovendi. De gedragingen van de hoogleraar hebben daar in ernstige mate aan afgedaan", aldus de rechtbank.

De man werkte bij de faculteit Health, Medicine and Life Sciences en werd een jaar geleden op non-actief gezet, nadat meerdere vrouwen een klacht tegen hem hadden ingediend. Het ging om studenten en promovendi. Daarna is er een extern onderzoek gestart.

Overnachten bij hoogleraar thuis

De hoogleraar heeft bekend dat hij een seksuele relatie heeft gehad met een van de vrouwen, maar volgens hem was dat "wederzijds gewenst". Volgens de vrouw was dat niet het geval. Volgens het onderzoek was er sprake van een hiërarchische relatie omdat de hoogleraar haar docent, promotor, divisieleider en manager was.

Verder erkende de hoogleraar in het onderzoek dat hij een ander slachtoffer zoende en haar borsten aanraakte en een andere vrouw mee naar huis nam terwijl ze dronken was. De vrouw heeft vervolgens de nacht bij de hoogleraar doorgebracht.

Ook zoende hij een andere vrouw in een café. Uit het onderzoek blijkt dat alle vrouwen last hebben gehad van het optreden van de hoogleraar.