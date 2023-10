Oud-profs Den Ouden en Koevermans nu scheidsrechter: 'Hopen uithangbord te worden'

Waar veel voetballers na hun sportcarrière het trainersvak inrollen, een functie aannemen binnen een voetbalbestuur of als analist aanschuiven in voetbalpraatprogramma's, komt de overstap naar het scheidsrechtersvak veel minder vaak voor.

"Hé schele", "je moet even langs de opticien" of simpelweg "verdomme scheids". Wie in het weekend wel eens langs de amateurvoetbalvelden loopt, weet ongetwijfeld dat de scheidsrechter vaak de gebeten hond is.

Viervoudig international Koevermans is pas sinds een paar jaar bezig zich te ontwikkelen als leidsman. Hij fluit seniorenwedstrijden en begon in de zogeheten kelderklasse, waar het voetbal soms ondergeschikt is aan het biertje, een gehaktbal en Nederlandstalige meezingers in de voetbalkantine.

De man met meer dan driehonderd wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam hoopt dat voetbalscheidsrechters meer respect krijgen en worden behandeld zoals dat gebeurt in andere sporten.

"Ik heb een zeer gezonde ambitie om een wedstrijd in goede banen te leiden, zodat iedereen aan het einde van een wedstrijd redelijk ontspannen is en denkt dat deze scheids het goed voor elkaar heeft", aldus 'Koef'.

"Ik probeer met een glimlach iets te zeggen, met een kwinkslag iets te doen, of uitleg te geven. Heel vaak wekt dat sympathie op en hebben mensen in de gaten dat ze zich wat rustiger moeten gedragen", legt Den Ouden uit.

Den Ouden probeert jeugdspelers naar eigen zeggen af en toe een spiegel voor te houden. "Als oud-voetballer weet ik precies waar spelers zich druk over maken, of waar de angel zit. Die kan ik er snel uittrekken."

Wereldvoetbalbond FIFA en de UEFA hebben besloten dat scheidsrechters ouder dan 46 jaar niet meer worden ingezet in Europese en internationale wedstrijden. De KNVB heeft volgens Den Ouden daarom besloten sowieso niet meer te investeren in scheidsrechters die op latere leeftijd beginnen en alleen een traject aan te gaan met jonge scheidsrechters.

Den Ouden is inmiddels 47, Koevermans is drie jaar jonger. Vanwege hun leeftijd en de (internationale) regels kunnen ze niet op het hoogste niveau acteren.

"Ik geloof dat als wedstrijden uit de hand lopen, scheidsrechters daar ook een groot aandeel in hebben. Ik vind dat je als scheidsrechter jezelf dan ook in de spiegel moet aankijken."

Den Ouden snapt de keuze enerzijds en begrijpt dat hij niet op Europees niveau kan fluiten, maar de goaltjesdief vindt het zonde voor de Nederlandse competitie. "Als je Danny en mij tien jaar geeft om nog betaald voetbal te fluiten, dan denk ik dat je twee heel goede scheidsrechters hebt."

En daar sluit Koevermans zich volledig bij aan. "Het klinkt heel arrogant, maar als ik kijk naar scheidsrechters in het betaald voetbal, dan denk ik: dat kan ik ook. Ik denk dat ik ook wel een wedstrijd in de eerste- of eredivisie kan leiden."

Leeftijdsdiscriminatie

"Het zou leuk zijn als Geert en ik een soort uithangbord kunnen worden, waardoor in de toekomst meer oud-profs de fluit gaat hanteren", stelt Koevermans.

"Ik krijg overal terug dat er meer oud-voetballers nodig zijn binnen het scheidsrechterskorps en het betaald voetbal. Ik vind dat de KNVB de ogen daarvoor niet moet sluiten en misschien ook wel met de FIFA en UEFA in debat moet gaan om te kijken of ze er wat aan kunnen doen", borduurt Den Ouden voort.

"Als je feitelijk kijkt, mag ik zeggen dat het leeftijdsdiscriminatie is. Zonder dat ik me daar overigens heel druk over maak. Maar voor mij is het belangrijkste dat we in Nederland meer oog hebben voor scheidsrechters die uit het betaald voetbal komen. Dat zij op latere leeftijd wel een kans krijgen."