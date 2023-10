Weer groei voor chipmaker TSMC na drie kwartalen krimp

Na een omzetdaling drie kwartalen op rij groeit chipmaker TSMC weer. Ook voor het huidige kwartaal ziet er weer beter uit. Daar staat tegenover dat de inkomsten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nog wel lager uitvallen.

De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 17,2 miljard dollar (omgerekend 16,3 miljard euro). Het bedrijf profiteert flink van de grote vraag naar computerchips die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van AI (kunstmatige intelligentie).

Topman C.C. Wei zei in gesprek met analisten dat de vraag groter is dan de capaciteit die de fabrikant heeft. Het is al langer duidelijk dat er een tekort is aan zogeheten GPU's, graphics processing unit, die in het bijzonder geschikt zijn om zware AI-taken uit te voeren.

Toepassingen zoals ChatGPT kunnen niet zonder dit soort chips draaien. Nvidia is de belangrijkste leverancier hiervan en dat bedrijf presenteerde in augustus zeer stevige groeicijfers. TSMC produceert de chips vervolgens.

Daarbij tekent TSMC wel aan dat de vraag naar AI-chips niet voldoende is om de wegvallende vraag elders in de markt op te vangen. Wei spreekt van "voorzichtige klanten" die scherp op hun voorraden letten en hij verwacht dat dit ook in het laatste kwartaal van dit jaar zo zal zijn.

Hofleverancier

De cijfers van TSMC komen een dag na die van chipmachinemaker ASML. De twee partijen hebben een innige relatie: ASML is hofleverancier van machines die voor TSMC onmisbaar zijn om geavanceerde chips te maken.

De Veldhovense chipmachinemaker zag de bestellingen, vergeleken met een jaar eerder, met 70 procent dalen. De omzet ligt nog wel hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De chipsector zit momenteel in een dip. ASML verwacht dat het kantelpunt volgend jaar komt. 2024 wordt een "transitiejaar" genoemd. Bovendien verwacht het bedrijf, mede op basis van signalen van klanten zoals TSMC, dat vanaf 2025 de groei weer "significant" toeneemt, zoals topman Peter Wennink gisteren zei in gesprek met analisten.

Exportmaatregelen VS

Beide bedrijven reageerden ook op de deze week aankondigde exportmaatregelen van de VS. Die zijn erop gericht om te voorkomen dat China zich verder kan ontwikkelen op het vlak van kunstmatige intelligentie en deze technologie kan inzetten voor militaire doeleinden.

TSMC gaat er vooralsnog van uit dat de impact "beperkt" is en "beheersbaar" op korte termijn. Voor de lange termijn bestaat nog onduidelijkheid. ASML gaf eerder deze week hetzelfde aan.

Wel zei Wennink gisteren dat de maatregelen van de Nederlandse overheid, die per 1 januari 2024 gevoeld gaan worden, betekenen dat er dit jaar 10 tot 15 procent minder machines geëxporteerd worden.