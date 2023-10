Omwonenden Chemours blij met onderzoek van OM: 'Enige juiste om te doen'

Omwonenden van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zijn tevreden dat het Openbaar Ministerie actie onderneemt. Naar aanleiding van de aangifte van zo'n 3600 mensen en een uitzending van BNNVARA-programma Zembla deze zomer begint het OM een strafrechtelijk onderzoek. Chemours wordt ervan beschuldigd vanaf 1967 tot nu opzettelijk pfas in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater te hebben gebracht.

"Heel positief", "een goede eerste stap" en "heel goed". Het zijn de eerste reacties van omwonenden op het nieuws dat er een onderzoek komt. "Heel fijn dat het gebeurt", zegt een inwoner van Sliedrecht, bij Dordrecht, in het NOS Radio 1 Journaal.

Het lijkt hem wel "heel erg sterk" dat de fabriek uiteindelijk dichtgaat. "Als ze maar gewoon goed communiceren en schoner kunnen werken, zou dat al een hele winst zijn." Zijn moeder is een paar jaar geleden aan kanker overleden.

"Daar ga je dan wel bepaalde vraagtekens bij zetten richting Chemours. Ze heeft altijd onder de rook van Chemours gewoond. Bang is een groot woord, maar het zit wel in je achterhoofd voor je eigen gezondheid en die van je vrouw, kind en naasten."

Ook Mirjam Lankreijer uit Sliedrecht is opgetogen, zegt ze op NPO Radio 1. "Ik denk dat dit het enige juiste is om te doen. Wat mij betreft had het eerder gemogen."

Toch had ze niet verwacht dat er nu al een onderzoek gestart zou worden. "Ik was aangenaam verrast." Nienke Blauw, initiatiefnemer van de massa-aangifte, liet weten dat ze heel blij is met deze snelle beslissing van het OM.

'Ongelofelijk terecht'

"Mijn eerste reactie is echt heel veel vreugde", zegt advocaat Bénédicte Ficq. Zij behartigt de belangen van de duizenden mensen die aangifte deden. "Het is ongelofelijk terecht dat het Openbaar Ministerie deze stap zet. Zij zullen zich gaan richten op het verzamelen van bewijs voor de aangifte die gedaan is."

Zij denkt dat de zaak tegen het chemiebedrijf een grote kans van slagen heeft. "Ik denk wel dat er een hoop materiaal is waar Chemours tegenaan zal lopen, en wat mogelijk tot een succesvolle vervolging zal leiden."

Chemours laat in een schriftelijke reactie weten volledig mee te werken aan het onderzoek. Ook zegt het bedrijf het als hun taak te zien "om essentiële materialen op verantwoorde wijze te produceren."

"We zijn continu bezig om ons productieproces te verbeteren en de impact op onze omgeving verder te verminderen. De emissie-reducerende maatregelen en de vervanging van pfoa als hulpstof in 2012 door GenX-technologie zijn hiervan voorbeelden. Als onderdeel van onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen investeren wij in maatregelen om emissies te verminderen."