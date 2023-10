Van Messi tot Marsman: salarissen Amerikaans voetbal openbaar gemaakt

Met omgerekend een kleine twintig miljoen euro per jaar is Lionel Messi de bestbetaalde voetballer in Amerika ooit. Dat blijkt uit de salarisgids die door de spelersorganisatie van de Major League Soccer (MLS) openbaar is gemaakt.

Met 19,4 miljoen euro gaat de Argentijnse superster van Inter Miami weliswaar fier aan kop in Amerika, maar voor Messi is het klein bier: zowel bij Paris Saint-Germain als bij FC Barcelona verdiende hij de afgelopen jaren ruim boven de honderd miljoen euro per seizoen.

Het bedrag bij Inter Miami omvat enkel het jaarsalaris bij de club en staat nog los van andere inkomsten, zoals commerciële deals. Mede dankzij sportmerk Adidas en techgigant Apple lukte het mede-clubeigenaar David Beckham om Messi richting Amerika te krijgen.

Busquets en Alba blijven achter

Opvallend genoeg halen Miami-ploeggenoten Sergio Busquets en Jordi Alba, goed voor een kamer vol prijzen met Messi bij Barcelona, bij lange na niet de top tien van grootste salarissen. Zij krijgen respectievelijk 1,7 miljoen euro en 1,2 miljoen euro, los van aanvullende inkomsten.

Overigens heeft Miami de play-offs om de titel niet gehaald.