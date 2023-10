Drukte bij Planetarium Franeker na werelderfgoedstatus

Sinds het Eise Eisinga Planetarium in Franeker op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, is het drukker dan ooit in het Friese wetenschapsmuseum. "Het is uitzonderlijk", zegt directeur Adrie Warmenhoven tegen Omrop Fryslân.

Het planetarium kreeg de titel een maand geleden. Per dag is er plek voor 480 bezoekers. "Nu is het al een maand topdrukte. Een dag van tevoren zitten we meestal al volgeboekt. Ieder weekend zit ook vol."