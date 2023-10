Vier ton voor Ajax na behalen Champions League: wat is het waard?

De vrouwentak van Ajax kan uitkijken naar een extraatje op de bankrekening. Door FC Zürich te verslaan, plaatsten de Amsterdammers zich gisteravond voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat levert alleen al 400.000 euro aan startbonus op.

FC Twente verloor met 1-2 van het Zweedse BK Häcken en bleef met lege handen achter.

Vier ton is een hoop geld. Maar hoeveel je ermee kan is relatief. Zo heb je er een klein appartement voor in een grote stad of een ruime vrijstaande woning op het platteland. Het is de linker teen van Noa Lang of bijna een derde van het jaarbudget van FC Twente Vrouwen (1,3 tot 1,5 miljoen euro).

"In Nederland kun je er een jaarbegroting van een kleine club van rond maken," vertelt NOS-analyticus Leonne Stentler. "Ajax kan er wellicht meerdere spelers mee aantrekken, maar in het buitenland krijgen de grootverdieners vier ton per jaar."

Verschil maken

Zaakwaarnemer Leoni Blokhuis weet daar alles van. Zij werkt met voetbalsters in Engeland, de sterkste competitie ter wereld. "Laat ik het zo zeggen, die vier ton is voor een Nederlandse ploeg meer dan voor een Engelse ploeg. Alleen de salarissen zijn hier al lager dan daar. In Nederland kun je er meer mee en echt een verschil maken."