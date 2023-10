Stichting universiteit Groningen gaf onterecht 45 masterdiploma's uit

Een door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opgerichte stichting heeft onterechte 45 masterdiploma's uitgereikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. De stichting Academische Opleidingen Groningen (AOG) werd in 1988 opgericht door de universiteit voor mensen uit het bedrijfsleven die willen bijleren. Op de AOG-website stond in het verleden dat studenten een mastergraad van de stichting en namens de Rijksuniversiteit ontvangen. Maar dat mag niet, de stichting heeft geen bevoegdheid om diploma's toe te kennen. Toch is dit vijfenveertig keer gebeurd, oordeelt de inspectie.

Aanvankelijk zei AOG alleen diploma's uit te geven op naam van de stichting en niet voor mastergraden, maar dit bleek niet te kloppen. Zo kwam de inspectie bijvoorbeeld op LinkedIn een diploma van de stichting tegen waarop stond dat de afgestudeerde een mastertitel mocht voeren.

'Administratieve fout'

De inspectie verzocht AOG contact op te nemen met de gedupeerden om te zeggen dat ze onterecht een mastergraad hadden gekregen. Dat heeft de stichting telefonisch gedaan, staat in het rapport. Tijdens het gesprek zei de stichting tegen de diplomahouders dat in het certificaat een 'administratieve fout' was geslopen, namelijk de verkeerde datum. De diplomahouders kregen de optie voor een nieuw diploma met een andere datum. Of ze konden kosteloos een nieuwe graad halen. Iedereen koos voor de eerste optie.

Door de datum aan te passen naar voor 1 september 2017 zouden de diploma's wel rechtsgeldig zijn, dacht de stichting. Op die datum ging een wet in die graden die studenten kunnen behalen in het hoger onderwijs beschermt, schrijft RTV Noord. Maar de inspectie ging hier niet in mee, omdat de deelnemers voor die datum hun studie nog niet hadden afgerond. Zo moesten ze bijvoorbeeld nog een scriptie schrijven.

De gedupeerden hebben de mogelijkheid gekregen alsnog kosteloos een graad te behalen. De stichting biedt nu geen opleidingen met een graad meer aan.