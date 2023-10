Burt Young, beste vriend uit de Rocky-films, overleden

Acteur Burt Young, bekend als beste vriend en secondant van Rocky uit de gelijknamige boksfilms, is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte vannacht bekend dat hij op 8 oktober is overleden in Los Angeles.

De in Queens geboren Young diende bij de mariniers en was zelf professioneel bokser voordat hij vanwege de liefde in het acteursvak belandde: hij solliciteerde bij de befaamde toneeldocent Lee Strasberg om indruk te maken op Norma, een serveerster met Hollywoodambities. Hij gaf in zijn sollicitatiebrief toe nog nooit iets op toneel te hebben gedaan, "maar levenservaring heb ik genoeg".

Strasberg zag wat in hem en dat leverde Young een gratis opleiding op. Ook Norma kreeg een auditie, maar die verknalde het totaal.

Koeienkarkassen

Young vond in het Hollywood van de jaren 70 rolletjes in films als Polanski's Chinatown en The Killer Elite van Sam Peckinpah. Het leverde hem de rol op waarmee hij altijd vereenzelvigd zou worden: de opvliegerige Paulie, een dronkaard met losse handjes, maar ook een diepe genegenheid voor Sylvester Stallone's underdog.

"Paulie is stoer aan de buitenkant, maar drijfzand van binnen", analyseerde hij de rol zelf eens. "Hij verschuilt zich achter zijn gebral, de manier waarop hij loopt. Ik maakte hem breed, deed drie lagen kleren aan, zonder nek. Zijn onzekerheid baseerde ik op mezelf."

De baan van Paulie als vleesverwerker in een fabriek leverde de onalledaagse trainingsmethode van Rocky op, met koeienkarkassen als sparringpartner.

Oscar en Razzie

De eerste Rocky-film, uit 1976, was een ongekend succes. Young werd bij de Oscars genomineerd voor Beste Bijrol, samen met tegenspeler Burgess Meredith, die Rocky's doorgewinterde trainer speelde. Ze moesten het afleggen tegen Jason Robards uit All the President's Men, maar verzilverde wel drie andere van de tien nominaties. Norma stuurde Young nog een telegram om hem eraan te herinneren dat hij het succes allemaal aan haar te danken had.

Young zou in alle andere Rocky-film van Stallone opduiken, van het directe vervolg Rocky II uit 1982 tot de zwanenzang Rocky Balboa in 2006. Zelfs de spin-off Creed over een nieuwe generatie boksers kon niet om hem heen: in de film uit 2015 komt zijn grafsteen voorbij.

Paulie's complexe karakter zou in latere films wel steeds meer gereduceerd worden tot niet meer dan een komische noot: zo krijgt hij in Rocky IV een robot cadeau. Het leverde Young tweemaal een nominatie op voor de Razzie, de anti-Oscar-prijs voor slechtste filmprestaties.

Bejaarde huurmoordenaar

Hoewel Paulie zijn beroemdste rol zou blijven, dook Young ook op in ruim 150 andere producties, van films als Once Upon a Time in America tot Mickey Blue Eyes en series als MASH, Miami Vice en Law & Order. Vaak speelde hij een volkse bruut of regelrechte gangster. Memorabel was zijn rol in The Sopranos als bejaarde huurmoordenaar die nog eenmaal in actie wil komen.

In een condoleancebericht op Instagram noemt Stallone Young hem een echte vriend. "Je was een prachtig mens en acteur. De wereld en ik zullen je ontzettend gaan missen."