Multi-schaatstalent Daleman (16) voor wereldbekerdebuut shorttrack: 'Heel overweldigend'

Met haar 15 jaar en 327 dagen werd Angel Daleman begin dit jaar de jongste wereldkampioene langebaanschaatsen ooit bij de junioren, maar het komend weekeinde is ze actief als shorttrackster. En wel bij de wereldbeker in Montréal. Bij de 'grote mensen' dus. "Ik was zo blij!", herinnert de inmiddels zestien lentes tellende Daleman zich het moment dat ze hoorde mee te mogen naar Canada. "Het was heel overweldigend vooral. Ik moest het ook even laten bezinken. Pas een dag later dacht ik: mijn god, ik ben gewoon geplaatst voor een world cup senioren! Dat had ik vorig jaar echt nog niet gedacht." Absentie Schulting Ze profiteerde enigszins van de absentie van vedette Suzanne Schulting, die een periode van rust heeft ingelast, en de met een hernia kampende Zoë Deltrap, maar ze liet al meerdere malen zien uit het juiste shorttrackhout gesneden te zijn. Bij de NK van begin dit jaar snelde ze zelfs, als 15-jarige nog, naar zilver op de 1.500 meter, vlak achter olympisch en wereldkampioene Xandra Velzeboer.

Wereldbeker Montreal live bij de NOS Zaterdag en zondag is de eerste wereldbeker shorttrack in het Canadese Montreal live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app. De stream start om 19.30 uur. Alle wereldbekers en de EK en WK shorttrack zijn bij de NOS te volgen.

Daleman denkt haar uitverkiezing vooral te danken te hebben aan haar presteren tijdens de NK van vorige maand. "Daar heb ik drie keer een A-finale gereden. Dan pak je toch veel punten, ondanks dat ik wel ben gevallen en een paar penalty's kreeg. Op de Dutch Open reed ik daarna ook prima, denk ik, ook al haalde ik daar geen A-finale." Paplepel Het multi-schaatstalent, dat ook goed uit de voeten kan op inline skates maar die voorlopig even in de kast laat liggen, gebruikte de recente toernooien hoofdzakelijk om zichzelf te testen tussen al die oudere kanonnen. "Ik wilde vooral bezig zijn met racen en niet elke keer op kop rijden. Racen en kijken hoe de andere meiden het doen. Als ik tussen leeftijdsgenoten een inhaalactie plaats en het gaat niet helemaal goed, dan lukt het vaak toch nog wel. Want die meiden rijden natuurlijk niet even hard als bijvoorbeeld Yara (van Kerkhof, red.) of Michelle (Velzeboer, red.). Als je 'm bij de senioren niet goed opzet, wordt dat gelijk afgestraft."

Foto: b74b41fc-cca8-3199-95af-7ce115cf28c8 - Orange Pictures

Tekenend voor de ambities van de Leiderdorpse, die het schaatsen met de paplepel kreeg ingegoten door haar opa en drievoudig Elfstedentochtvolbrenger John de Lange, is haar aangepaste programma. Ook voor volgend weekeinde staat er voor de internationale shorttracktop een wereldbeker in Montréal op het programma. Maar Daleman reist al eerder naar huis. Gangwon "Ja, want ik wil ook heel graag het WCKT rijden", verwijst ze naar het Nederlandse kwalificatietoernooi voor de wereldbeker langebaan, van 27 tot en met 29 oktober in Heerenveen. Niet dat ze daar ook voor de tickets wil gaan overigens. "Nee, nee, nee, dat is echt een toernooi om in te komen. En een WCKT heb ik ook nog nooit meegemaakt. Maar het is sowieso belangrijk om het te blijven combineren."

Foto: af917c38-7476-369b-92da-05318da24dca - Orange Pictures

De combi shorttrack en schaatsen op de 400-meterovaal dus. Want hoewel wellicht ook de WK shorttrack van volgend jaar maart in Rotterdam lonken, ligt haar hoofddoel toch iets eerder in het nieuwe kalenderjaar: de Jeugd Olympische Spelen, die op 19 januari in het Zuid-Koreaanse Gangwon beginnen. "Daar ga ik zowel op de shorttrack als de langebaan starten." En wie weet komt Daleman daar wel vandaan met de oogst die ze ook in de toekomst bij de senioren voor ogen heeft. Na haar verrassende zilver bij de NK shorttrack begin dit jaar stelde ze zich voor de NOS-camera met de nodige bravoure voor aan de tv-kijker: "Ik ben nog een meisje van 15 jaar en hoop later ook naar de Olympische Spelen te gaan en daar heel veel goud te halen." Bekijk hieronder het interview met Angel Daleman nadat ze bij de NK shorttrack tweede was geworden op de 1.500 meter: