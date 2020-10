Kramer blij met nieuwe schaatskalender: 'Fijn dat wij in beeld blijven'

Schaatsbond KNSB heeft in samenspraak met de schaatsers een nieuwe kalender gepresenteerd. Het seizoen gaat op 30 oktober van start met de Daikin NK afstanden. In de oude opzet zouden die pas eind december worden verreden.

Vandaag maakte de schaatsbond de nieuwe kalender bekend voor de eerste helft van het seizoen. Op die kalender prijken die nationale toernooien en één WK-kwalificatie. Sven Kramer reageert enthousiast.

"Ik ben erg blij, het is goed voor het schaatsen. De bubbel met de wereldbekers is helaas niet doorgegaan, maar nu beginnen we met de nationale kampioenschappen. Ook mooie wedstrijden."

Geen publiek

Vooralsnog vinden de toernooien plaats zonder publiek. "Een van de maatregelen waar we het mee moeten doen", volgens Kramer. Hij is vooral blij dát er weer geschaatst gaat worden.

"Het is mooi om te zien, dat er onder druk nu saamhorigheid is en dat iedereen er zich van bewust is dat het belangrijk is op te komen voor de sport", aldus Kramer. "Fijn dat wij als sport in beeld blijven."

Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond, legt uit waarom er is gekozen voor deze kalender. "Het is voor ons heel belangrijk dat we goede wedstrijden hebben. We hebben een groot aantal schaatsers in Nederland die bij de top van de wereld hoort."