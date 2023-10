Las Vegas Aces eerste basketbalclub in 21 jaar die titel in WNBA prolongeert

De basketbalsters van Las Vegas Aces zijn vannacht kampioen geworden in de WNBA. Het is het tweede seizoen op rij dat de club uit de gokstad de beste is in de Amerikaanse profcompetitie voor vrouwen.

Door een 70-69 overwinning op New York Liberty in de vierde wedstrijd van de finale beslisten de Aces de best-of-five serie met 3-1 in hun voordeel.

Het was de laatste 20 jaar niet meer voorgekomen dat het kampioenschap meerdere keren achter elkaar naar dezelfde organisatie ging. Houston Comets deed het bij de start van de WNBA vier keer op rij van 1997 tot en met 2000, gevolgd door Los Angeles Sparks in 2001 en 2002.

Opmerkelijk was dat Las Vegas de titel veroverde zonder topspeelsters Chelsea Gray en Kiah Stokes, die beiden in de derde wedstrijd aan hun voet geblesseerd waren geraakt. De Aces waren bovendien eerder in het seizoen al de ervaren Candace Parker kwijtgeraakt, eveneens met een voetblessure.

Beroemdheden op eerste rij

Het was A'ja Wilson die met 24 punten en 16 rebounds de ploeg van coach Becky Hammon, die het zelf als speelster in zestien seizoenen nooit lukte om kampioen te worden, de weg wees naar de beslissende derde zege in de finale.

In navolging van de mannencompetitie NBA zaten in het Barclays Center tal van beroemdheden op de eerste rij om de ontknoping bij te wonen, waaronder voormalig topspeelster Sue Bird en actrices Jennifer Connelly (bekend van haar rol in Top Gun: Maverick) en Issa Rae (Barbie).