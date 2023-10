Werkloosheid loopt op voor vijfde maand op rij

De werkloosheid in Nederland is voor de vijfde maand op rij opgelopen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli, augustus en september kwamen 6000 mensen tussen de 15 en 75 jaar zonder baan te zitten. In totaal zijn nu 371.000 Nederlanders werkloos.

Volgens het CBS hangt de oplopende werkloosheid samen met een slecht draaiende economie. Er is sprake van een recessie, de consumentenbestedingen lopen terug en het aantal faillissementen loopt licht op.

Het deel van de beroepsbevolking dat zonder werk zit is nu 3,7 procent. Met name onder jongeren neemt de werkloosheid toe. In juni was nog 8,3 procent van de Nederlanders tussen de 15 en 25 jaar werkloos. In september is dat opgelopen naar 8,8 procent. Onlangs berekende het statistiekbureau dat voor jongeren met name routinematig werk verdwijnt.

Niet-beroepsbevolking

Naast de werkloosheid wordt ook bijgehouden hoeveel mensen niet recent hebben gezocht naar werk of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Het gaat daarbij vooral om gepensioneerden of (deels) arbeidsongeschikten. Die worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Deze groep omvat 3,2 miljoen Nederlanders en dat aantal bleef in de afgelopen maanden gelijk.