Wekdienst 19/10: Uitspraak in zaak antisemitische projectie • Koning ontmoet Ramaphosa

Eerst het weer: vanochtend is het vrijwel overal droog waarna in de middag en avond op steeds meer plaatsen weer regen valt. De wind waait uit het zuid tot zuidoosten en blaast zachte lucht het land in. Het wordt 17 tot 20 graden. In de noordelijke provincies waait de hele dag een matige oostelijke wind. Daar wordt het niet warmer dan 12 tot 15 graden.

Goedemorgen! In Amsterdam doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen een Pools-Canadese man die verdacht wordt van het projecteren van een antisemitische tekst op het Anne Frank Huis. En president Ramaphosa ontvangt het koninklijk paar op de tweede dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in de zaak tegen een Pools-Canadese man die wordt verdacht van het projecteren van een antisemitische tekst op het Anne Frank Huis, begin dit jaar. Het OM eist zes maanden cel.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika ontvangen door president Ramaphosa.

De Rotterdamse rechtbank komt met een uitspraak tegen de verdachte van het bedreigen van (onder andere) de oprichter van de Roze Kameraden, de lhbti-supportersvereniging van Feyenoord. Er is 48 maanden tegen hem geëist.

In Amsterdam lopen sekswerkers, ondernemers en bewoners van de Wallen mee in een protestmars tegen het verplaatsen van raambordelen. De mars eindigt bij het stadshuis waar een petitie zal worden aangeboden.

De migratiebewindslieden van de EU-landen komen bijeen om onder meer de voortgang van de 'Tunesiëdeal' en het sluiten van soortgelijke migratieakkoorden te bespreken.

Wat heb je gemist?

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Aanleiding is onder meer de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq tegen het bedrijf namens ongeveer 4000 mensen. Ze beschuldigen het bedrijf ervan dat het opzettelijk pfas in de lucht, bodem of het oppervlaktewater heeft gebracht, van 1967 tot nu.

Een te grote blootstelling aan pfas kan het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. In het onderzoek kijkt het OM naar de mogelijk schadelijke effecten van de uitstoot van pfoa, een pfas-soort. De verwachting is dat het onderzoek een jaar duurt.

Ander nieuws uit de nacht:

Afspraken over eerste konvooi met noodhulp voor Gaza, maar nog veel onduidelijk: De Amerikaanse president Biden heeft met zijn Egyptische ambtsgenoot Sisi afspraken gemaakt over het doorlaten van twintig vrachtwagens met noodhulp, via de grensovergang bij Rafah. Details zijn nog niet bekendgemaakt.

VS schort deel sancties Venezuela op na afspraken over vrije verkiezingen: Een deel van de oliesancties wordt opgeschort, nu de regering-Maduro afspraken heeft gemaakt met oppositiepartijen over verkiezingen onder internationaal toezicht in de tweede helft van volgend jaar.

Pensioenfondsen bezorgd over economie en gevolgen oorlog: verhogingen onzeker: De vijf grootste pensioenfondsen hebben voldoende geld in kas, maar of de pensioenen omhooggaan per 1 januari hangt af van de economie, onzekerheid over Oekraïne en het Midden-Oosten en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

En dan nog even dit:

Een luchtaanval van Israël of toch een afgezwaaide Palestijnse raket? Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van de dodelijke explosie bij een ziekenhuis in Gaza, dinsdagavond. Experts noemen het nog voorbarig om definitieve conclusies te trekken, maar beelden die rondgaan van de inslag, de verwoesting en de nasleep bieden wel aanwijzingen over wat er mogelijk gebeurd is.

Een overzicht van wat er tot gisteravond bekend was over de catastrofe: