OM begint strafrechtelijk onderzoek naar Chemours na aangifte bewoners

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Aanleiding is onder meer de aangifte die advocaat Bénédicte Ficq namens zo'n 4000 mensen deed tegen het bedrijf en de leidinggevenden. Zij beschuldigen het bedrijf ervan vanaf 1967 tot nu opzettelijk pfas in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater te hebben gebracht.

Bij het onderzoek van justitie wordt ook gekeken of leidinggevenden aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden stelden Chemours, vroeger onderdeel van DuPont, in 2018 al aansprakelijk voor de pfas-schade in hun gemeenten. Een rechter oordeelde daarbij in een tussenvonnis dat Chemours aansprakelijk is voor schade door de uitstoot van PFOA, een pfas-soort, tussen 1984 en 1998. Het is nog niet bekend wanneer het eindvonnis in deze zaak volgt.

Pfas (een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen) vormen een risico voor de gezondheid. Een te grote blootstelling aan pfas kan het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken.

Eerst onderzoek naar uitstoot tot en met 2012

In het strafrechtelijke onderzoek kijkt het OM naar de mogelijk schadelijke effecten van PFOA-uitstoot tot en met 2012. Op een later moment wordt bepaald of ook het gebruik van GenX, de opvolger van PFOA, wordt onderzocht voor de periode na 2012. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder meer de politie en de Milieudienst Rijnmond. Het OM verwacht dat het onderzoek zeker een jaar zal duren.

Tegen het bedrijf loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Dat gaat over de mogelijke blootstelling van werknemers van het bedrijf aan te hoge concentraties pfas tot en met 2012. Dat onderzoek bevindt zich in de afrondende fase, meldt het OM.

DuPont/Chemours weet zeer waarschijnlijk al tientallen jaren dat de productie van pfas een risico vormt voor het personeel en de omgeving, bleek in juni al in een uitzending van BNNVARA-programma Zembla.

