Afspraken over eerste konvooi met noodhulp voor Gaza, maar nog veel onduidelijk

Palestijnen in de Gazastrook kunnen mogelijk binnen enkele dagen de eerste hulpgoederen verwachten. De Amerikaanse president Biden heeft met de Egyptische president Sisi afspraken gemaakt over het doorlaten van twintig vrachtwagens met noodhulp. Die zou via de grensovergang bij Rafah bij de inwoners van Gaza terecht moeten komen.

Biden sprak telefonisch een half uur met Sisi, in het vliegtuig op de weg terug naar de VS vanuit Israël. Een woordvoerder van Sisi bevestigde de afspraken nadat Biden er melding van had gemaakt. Wanneer de eerste vrachtwagens de grens kunnen passeren is nog onduidelijk. Biden zei dat wegen nog moeten worden gerepareerd. Witte Huis-medewerkers zeiden dat het op z'n vroegst vrijdag kan.

Biden benadrukte dat de hulp via de VN en hulporganisaties bij de inwoners van Gaza terecht moet komen. Zodra goederen door Hamas in beslag worden genomen, houdt het op, zei de president. Als het wel goed gaat, kunnen mogelijk meer spullen de grens passeren. Duidelijkheid daarover is er nog niet.

Lijden verlichten

De Amerikaanse president zou aanvankelijk na zijn gesprek met premier Netanyahu doorreizen naar de Jordaanse hoofdstad Amman, waar gesprekken gepland stonden met de Jordaanse koning, de Egyptische president Sisi en de Palestijnse president Abbas. Die top ging niet door vanwege de explosie bij het Al-Ahli-ziekenhuis in Gaza-Stad.

Biden zei over het gesprek met Netanyahu dat hij zijn steun heeft uitgesproken maar ook kritische vragen had voor de Israëlische premier. "Als ze de mogelijkheid hebben het lijden te verlichten van mensen die nergens heen kunnen, moeten ze dat doen. Zo niet, dan moeten ze daarvoor rekenschap afleggen. Anders verlies je je krediet wereldwijd, en ik denk dat iedereen dat begrijpt."

Honderd vrachtwagens per dag

Als gevolg van bombardementen en een gebrek aan water, elektriciteit en brandstof woedt in Gaza een humanitaire crisis. Al dagen zijn de ogen gericht op de grensovergang bij Rafah, waar aan de andere kant van de grens in Egypte een rij met vrachtwagens klaarstaat. Israël is voorlopig niet van plan om grensovergangen tussen Israël en Gaza te openen voor hulp.

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths stelde tegenover de VN-Veiligheidsraad dat grootschalige hulp voor Gazanen hard nodig is. De Brit zei dat de druk op de gezondheidszorg onhoudbaar is; er zouden minimaal honderd vrachtwagens per dag toegelaten moeten worden om in de basisbehoeften van Gazanen te voorzien.