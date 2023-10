VS schort deel sancties Venezuela op na afspraken over vrije verkiezingen

De Verenigde Staten schorten een deel van oliesancties tegen Venezuela op. Het is een reactie op een overeenkomst eerder deze week tussen de regering van president Maduro en oppositiepartijen. Partijen kwamen overeen om in de tweede helft van volgend jaar verkiezingen te houden, waarbij internationale waarnemers erop moeten toezien dat ze eerlijk verlopen.

De Amerikaanse sancties werden in 2019 onder toenmalig president Trump ingesteld. Door de versoepeling kan Venezuela weer zelf bepalen hoeveel olie het exporteert en naar welke partijen. De deal geldt in principe voor zes maanden.

Minister Blinken van Buitenlandse Zaken voegde er wel aan toe dat de VS verwacht dat de regering oppositiekandidaten alsnog de kans geeft mee te doen aan de verkiezingen. Velen van hen zijn nog uitgesloten. Ook eist de VS dat politieke gevangenen worden vrijgelaten, evenals een aantal Amerikanen dat in het land vastzit.

In een gezamenlijke verklaring stelden de VS, de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk eerder dat het akkoord met de oppositie noodzakelijk is voor het herstel van de democratie in Venezuela.

De economie van het Zuid-Amerikaanse land is er al jaren slecht aan toe, een van de redenen dat miljoenen inwoners op de vlucht zijn geslagen. Velen zijn naar de VS vertrokken.