Onderzoekscommissie wil vervolging oud-president Bolsonaro

De parlementaire onderzoekscommissie in Brazilië die onderzoek heeft gedaan naar de bestorming van overheidsgebouwen in januari vindt dat oud-president Bolsonaro moet worden vervolgd. Samen met een aantal anderen is hij volgens de commissie schuldig aan het beramen van een staatsgreep en andere misdrijven.

Uit onvrede over de uitslag van de verkiezingen, die nipt werden gewonnen door de linkse Lula, drongen aanhangers van de rechts-populistische Bolsonaro het parlement, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof binnen in Brasilia. Volgens de onderzoekscommissie draagt Bolsonaro daar verantwoordelijkheid voor.

De parlementaire commissie heeft geen mogelijkheid om Bolsonaro sancties op te leggen, maar kan aanbevelingen doen aan justitie.

Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken van justitie en politie, waaronder voor het verspreiden van valse claims over het coronavaccin. Een politieke terugkeer voor hem zit er sowieso voorlopig niet in. Een federale rechtbank heeft eerder dit jaar bepaald dat Bolsonaro zich tot en met 2030 niet verkiesbaar mag stellen omdat hij valselijk twijfel zaaide over het elektronisch stemmen in het land.

Vorige maand zijn in het land enkele aanhangers van Bolsonaro veroordeeld tot lange celstraffen voor de bestorming van overheidsgebouwen. Ze kregen gevangenisstraffen van 14 tot 17 jaar opgelegd.