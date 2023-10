Jonker na Europese plaatsing Ajax: 'Timmeren aan de weg met vrouwenvoetbal'

Oranje-bondscoach Andries Jonker heeft woensdagavond met veel genoegen naar Ajax gekeken. De Amsterdammers plaatsten zich als eerste Nederlandse club voor de groepsfase van de Champions League voor vrouwen. "Ik ben daar ontzettend blij mee. Het is goed voor de club, voor het vrouwenvoetbal, de speelsters en iedereen die werkt aan het vrouwenvoetbal", zei Jonker op de radio bij Langs de Lijn En Omstreken. FC Twente redde het net niet, door een 1-2 nederlaag tegen het Zweedse BK Häcken. Jonker: "Dat is ontzettend jammer." Momentopname Maar het positieve gevoel overheerste bij de bondscoach. "We zijn met zijn allen hard aan de weg aan het timmeren in Nederland. Op het WK hebben we de kwartfinale gehaald en nu hadden we twee clubs op de drempel van de Champions League." De bondscoach plaatste nog wel een kleine kanttekening: "De loting zat nu heel erg mee. Je kan ook bijvoorbeeld Arsenal loten. Maar in deze momentopname ziet het er heel goed uit voor het Nederlandse vrouwenvoetbal."

Jonker verwacht dat de speelsters van Ajax veel ervaring gaan opdoen in de groepsfase. "Het is ook met één bal en twee doelen, maar verder is álles anders in de Champions League. Ze krijgen duels met een veel hogere intensiteit dan ze gewend zijn." Dat Ajax bij de Europese elite hoort, is een goede indicatie voor het Nederlands elftal, stelt Jonker. "In de WK-selectie hadden we acht speelsters die de kwartfinale van de Champions League hadden gespeeld. Die zijn gewend aan topniveau, dan weet je gewoon dat je hoge ogen kan gooien op het WK."