Neymar scheurt kruisband en meniscus en moet vrezen voor einde seizoen

Neymar heeft de voorste kruisband en een meniscus in zijn linkerknie gescheurd in het WK-kwalificatieduel van Brazilië met Uruguay. Zijn club Al-Hilal laat weten dat de Braziliaanse aanvaller onder het mes moet, waarna een maandenlange periode van revalidatie wacht.

Het ging voor Neymar tegen Uruguay aan het einde van de eerste helft mis. Hij verstapte zich na een onschuldig duel met Nicolás De La Cruz en ging met een van pijn vertrokken gezicht naar het gras.

Uiteindelijk verliet hij in tranen het veld en even later met krukken het stadion. Een mri-scan bevestigde later de ernst van de blessure, waarvoor doorgaans een herstelperiode van negen maanden geldt.

Pas vijf duels

Neymar speelde sinds zijn overstap naar het Saoedische Al-Hilal, dat een transfersom van 90 miljoen euro neertelde en hem in twee seizoenen 160 miljoen euro salaris betaalt, pas vijf wedstrijden.

Mogelijk komt nu deelname aan de Copa América, het kampioenschap van Zuid-Amerika, voor Neymar in gevaar. Dat toernooi wordt in juni en juli 2024 gehouden in de Verenigde Staten.