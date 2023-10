Ajax naar hoofdtoernooi Champions League, duels worden in Arena gespeeld

Voor het eerst sinds de nieuwe opzet van de Champions League voor vrouwen (sinds 2021) is een Nederlandse ploeg erin geslaagd de groepsfase te bereiken. Ajax haalde het hoofdtoernooi door ook de thuiswedstrijd tegen FC Zürich te winnen: 2-0. In Zwitserland was al met 0-6 gewonnen. FC Twente redde het net niet tegen BK Häcken uit Zweden: 1-2 nederlaag. Ajax meldde kort na afloop dat de drie thuisduels in de Champions League in de Johan Cruijff Arena zullen worden gespeeld. Vrijdag vindt de loting voor de groepsfase plaats. 'Mooi podium' "Het is heel belangrijk dat we de Champions League gehaald hebben", zei coach Suzanne Bakker. "Als team gaan we ervaring opdoen, net als speelsters individueel. Het is een heel mooi podium om ons verder te ontwikkelen.

Romée Leuchter, die in de return tegen Zürich beide treffers voor haar rekening nam, sprak woorden van gelijke strekking. "We gaan topwedstrijden spelen in de Champions League", keek de spits opgetogen vooruit. "Iedereen kan zich laten zien in Europa." "Ook voor mijzelf is dat heel mooi", zei de Limburgse. "Ik hoop me te laten zien in de topwedstrijden. En als team willen we goede resultaten halen."

Spelen in de Arena Het wordt de eerste keer dat de vrouwen van Ajax structureel in de Arena gaan spelen. Vorig seizoen gebeurde dat eenmalig in de Klassieker tegen Feyenoord. Dat leverde een recordaantal van 33.742 toeschouwers op. Als startpremie voor de groepsfase van de Champions League ontvangt Ajax al 400.000 euro. Daar komen de recettes en premies voor overwinningen en gelijke spelen nog bovenop.

Foto: 7c7f31bb-b6d5-3fa7-ab64-c0a7271bb536 - Pro Shots

"Ik ben niet degene die bepaalt waar het geld aan uitgegeven wordt", zei Bakker. "Maar de inkomsten zullen zeker naar het vrouwenvoetbal gaan." "Door Champions League te spelen, worden we aantrekkelijker voor speelsters om naar Ajax te komen. En talentvolle spelers zullen misschien langer bij ons blijven", zei de coach. Tegen Zürich stonden er bij Ajax vijf speelsters van 22 jaar of jonger in de basis. "We hebben een aantal meiden van Jong Oranje en Oranje onder 19. Zij gaan nu bagage in hun rugzakjes stoppen. En die neemt niemand ze meer af."