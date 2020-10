Advocaat Jos B. zoomt in op vragen over misbruik Nicky Verstappen

"Wat bewijst dat Nicky misbruikt is?", vroeg de advocaat de rechtbank. "Dat hij zijn pyjamabroek en onderbroek verkeerd om aan had?" Roethof benadrukte dat kinderen van die leeftijd hun kleding weleens binnenstebuiten aandoen. "In een donkere tent bijvoorbeeld."

In de rechtszaak tegen Jos. B, de verdachte in de zaak van Nicky Verstappen, was vandaag het woord aan advocaat Gerald Roethof. Die spitste zijn betoog toe op de verdenking van seksueel misbruik, die volgens hem niet hard gemaakt kan worden.

De belangrijkste, objectieve reden voor de verdenking van Jos B. is het feit dat zijn dna veelvuldig is aangetroffen op de onderbroek van Nicky. Daarvoor schetste Roethof meerder scenario's. Zo wees hij erop dat er in 1998 onzorgvuldig is omgegaan met het veiligstellen van deze sporen. "Daardoor kan niet worden uitgesloten dat het dna van B. via contaminatie op de onderbroek van Nicky terecht is gekomen."

Ook kan het passen bij de verklaring van B. dat hij de kleren van Nicky heeft gefatsoeneerd. Maar is het ook bewijs voor seksueel misbruik? Roethof wijst er nadrukkelijk op dat op de mond en de intieme delen van Nicky geen dna-spoor van zijn cliënt is aangetroffen.

Het OM benadrukte vorige week dat betasten ook een vorm van seksueel misbruik is. Dat grijpt Roethof aan om heel kort een scenario te schetsen dat hij niet eerder benoemde: op welk moment is dat betasten dan gebeurd? "Het klinkt wat luguber, maar de term necrofilie komt ergens vandaag", zegt Roethof. "De sporen zeggen nog steeds niet dat Nicky bij leven misbruikt is door mijn cliënt, en daar gaat het bij seksueel misbruik om."

Doodsoorzaak

Ook de doodsoorzaak van Nicky is niet onomstotelijk bewezen. Het OM stelde dat het versmoring of verstikking is geweest. "Maar het OM weet het dus ook niet", zei Roethof. "Is Nicky überhaupt om het leven gebracht? Er is geen sprake van verdedigingsletsel. Er zit geen dna van Jos B. onder zijn nagels."

Er zijn door deskundigen allerlei mogelijke doodsoorzaken besproken, waarvan er heel veel ook weer zijn afgestreept. "Maar was het misschien uitdroging?" Ook een epileptische aanval veroorzaakt door een zonnesteek noemde de advocaat als optie. "Als geweld niet valt te bewijzen, dan moet de rechtbank vrijspreken van een levensdelict."

Herinneringen

In het pleidooi van de advocaat ging het vaak over de vraag wat mensen zich na 22 jaar kunnen herinneren. Roethof zei dat zelfs de meest getrainde politieagenten zich details verkeerd herinneren, bijvoorbeeld in welke houding ze Nicky aantroffen.

B. verklaarde eerder dat hij Nicky dood heeft gevonden op de hei. Hij heeft Nicky aangeraakt, omgedraaid, naar ademhaling gezocht en zijn kleding gefatsoeneerd. "Maar wat hij precies gedaan heeft, is na 22 jaar niet meer precies te zeggen. Hij legt het niet exact uit, maar dat mogen we hem nu niet kwalijk nemen."

Volgens Roethof kan het dna van Jos B. ook op een onschuldige wijze op de onderbroek van Nicky terecht zijn gekomen. "Maar voor het OM moest hij het wel zijn. Want kijk maar naar de dna-sporen en zijn seksuele voorkeur. Cliënt is in het onderzoek gemaakt tot een ideale verdachte."

Vrijdag is de laatste dag van de zitting. Het OM en de verdediging kunnen dan allebei nog een keer reageren en Jos B. krijgt het laatste woord. Dan wordt ook bekend wanneer de rechter uitspraak zal doen.