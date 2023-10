'Totaalcricket' Oranje wereldnieuws, maar succes komt niet uit de lucht vallen

De ploeg is dan ook met serieuze ambities naar India afgereisd: de halve finales halen. "De coach is daarin heel belangrijk", roemt De Grooth Ryan Cook. "Die heeft mentaal gezien een heel grote stap gezet. Die heeft ook van tevoren gezegd: we gaan hier niet naartoe als klein landje, maar wij zijn gewoon een van de tien landen die meedoen en hebben op het moment dat we het veld opstappen evenveel kans als de tegenstander."

Een enorme verrassing. Maar in zekere zin ook een 'geplande' zege. "Dit team heeft hiernaar toegewerkt", licht De Grooth toe. "Alles is minuscuul gepland, tot in de details. De coachingstaf heeft echt alles uitgewerkt: wie moet je tegen welke speler laten werpen, hoe gaan we het doen?"

De Grooth heeft het natuurlijk over die knappe zege van Nederland op cricketgrootmacht Zuid-Afrika bij het WK in India. "Eerder hebben ze al een keertje van Schotland (2007, red.) en Namibië (2003, red.) gewonnen op een WK, maar dat waren een beetje gelijke tegenstanders. Nu is er gewonnen van een heel groot land op een WK. Dat kun je wel sensationeel noemen, ja. Dat is wereldnieuws."

Vol spanning had-ie voor de tv gezeten. "Die wedstrijd daar, in dat stadion tussen de bergen, was waanzinnig", vertelt voormalig cricket-international Tom de Grooth. "Ze begonnen niet eens zo heel goed, maar uiteindelijk was het: wacht eens, dit kunnen ze gaan winnen. Dus dan ga je appen en bellen en meer mensen die gaan kijken. Ja, het was waanzinnig om dit te zien."

En dat zijn de mensen in Nederland misschien ook wel. Om de aandacht extra naar zijn mannen te trekken, haalde Cook de term 'totaalcricket' van stal, zoals Rinus Michels ooit het woord 'totaalvoetbal' introduceerde. "Een heel slimme zet van de coach", vindt De Grooth. "Maar dat is ook weer dat plannen: ze zullen alles uitgewerkt hebben, een A-, B-, C-, D-scenario, om te kunnen schakelen en in de hand te houden wat zij kunnen controleren."

Oud-topspeler De Grooth weet wat het is om te stunten. Hij won met zijn ploeg in 2009 op het WK Twenty20 (een kortere variant met 20 in plaats van 50 overs) op het legendarische Lord's in Londen in de openingswedstrijd van gastland Engeland. "Een absoluut hoogtepunt", kijkt 'the man of the match' van destijds terug. "Om daar te staan en te beseffen dat wij als land mee konden met de allerbesten."

De ontlading was enorm, herinnert hij zich. "Alsof je een wereldkampioenschap wint. En dat hebben we misschien ook wel zo beleefd. Daardoor waren we de volgende wedstrijd niet zo scherp meer. En dat zag je na de wedstrijd van gisteren: vreugde, maar heel ingetogen, want het was maar één wedstrijd. Er komen er nog zes en ze willen er gewoon nog drie of vier winnen. En dan sta je in de halve finales."

Halve finales

Dat lijkt hoog gegrepen, maar na enige aarzeling klinkt het uit de mond van De Grooth: "Ja, dat ligt absoluut binnen bereik. Er komen nu wedstrijden tegen Sri Lanka, Afghanistan en Bangladesh. Nog steeds betere tegenstanders, maar wel de mindere landen. Je zal er maar twee of drie van winnen. Dan ruik je echt aan de halve finales."

"Dus kansen zijn er zeker", zegt de 44-jarige Hagenaar over de ploeg onder leiding van de gedreven en inspirerende captain Scott Edwards. "Zijn ze heel groot? Nee. Maar goed, je moet erin geloven. Kenia heeft het als klein landje ook een keer gehaald. Dus het kan zeker."