Van luchtmacht naar beste wielerploeg ter wereld: Lemmen tekent bij Jumbo-Visma

Wielrennen is een sport van details, van jarenlang trainen, hardheid opdoen, voeding op de gram afwegen en schema's volgen. Tenminste, zo was het vroeger. Tegenwoordig zien we steeds vaker hoe sporters uit verschillende disciplines opeens opduiken in het peloton. Maar een militair die tot twee jaar geleden nog nooit in een peloton had gefietst, dat klinkt toch echt als een sprookje. Toch is dat precies wat Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, aantrekt met Bart Lemmen. De afgelopen zaterdag 28 jaar geworden renner is namelijk geen gewone renner. Trigger "Bart beoefent het wielrennen nog maar net als topsport", laat Zeeman weten op de website van de ploeg. "Daarvoor heeft hij een intensieve militaire opleiding gehad en combineerde hij wielrennen met een zware baan bij defensie. Dat triggert ons. Ondanks geringe training en begeleiding heeft hij interessante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel."

Zeeman was vooral op zoek naar een opvolger van Nathan Van Hooydonck. De Belgische meesterknecht, een multifunctionele hardrijder die zowel als tempomaker als in de heuvelachtige voorjaarsklassiekers uit de voeten kan. De Belg kreeg begin september een hartaanval in zijn auto, kreeg een defibrillator en mag op doktersadvies niet meer competitief wielrennen.

Geen fusie, wel nieuwe sponsor Jumbo-Visma beëindigde het wielerseizoen dinsdag met de ritzege (Olav Kooij) en de eindzege (Milan Vader) in de Chinese WorldTour-wedstrijd Ronde van Guangxi. Met 69 zeges, waaronder alle drie de grote ronden, is de Nederlandse ploeg met afstand de meest succesvolle van dit seizoen. Volgend jaar gaat de ploeg verder zonder Jumbo als naamsponsor. Naast Visma zal een tweede subsponsor binnenkort gepresenteerd worden. De veelbesproken fusie met het Belgische Soudal-QuickStep is van de baan.

Dit jaar reed Lemmen voor het Amerikaanse Human Powered Health voor het eerst op het hoogste niveau. Voor aanvang van de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem leerden we de toen nog 27-jarige renner kennen. "Ik ben Bart Lemmen en ik ben wielrenner". In zijn intonatie klonk nog wat onwennigheid door, alsof hij zelf ook nog niet kon geloven opeens tussen de grote mannen te mogen koersen. "Om professioneel te kunnen sporten, dat is echt een droom. Maar het lukt gewoon. Dat is heel erg gaaf."

Bart Lemmen is voor het grote publiek nog een onbekende. En dat is niet verwonderlijk, want de voormalig militair fietst nog maar twee jaar tussen de profs. - NOS

"Ik ben een paar jaar terug begonnen met wielrennen en heb stapje voor stapje voor stapje de niveaus beklommen", vervolgde Lemmen. "Ik begon met wielrennen tijdens mijn opleiding bij de luchtmacht. Ik heb dat altijd gedaan als hobby naast mijn werk." "In 2021 ging het echt heel goed en ben ik gaan werken met een trainer. In 2022 ging ik fietsen op continentaal niveau en ben ik professioneel wielrenner geworden. Of ik dat ooit had gedacht? Nee, zeker niet." Afgelopen seizoen liet Lemmen zich zien met een vierde plaats bij de NK wielrennen in Zuid-Limburg en ereplaatsen in lastige koersen in Baskenland, Frankrijk en Slowakije.

Ontdekkingsreis Wat voor renner hij is, dat is een zoektocht. "Dat ben ik nog aan het uitvogelen. Iets met heuvels. Ik kan aardig een berg op, maar niet op dit niveau. Maar van die korte klimmen kan ik vrij goed. Maar er is zoveel meer aan wielrennen dan alleen hard fietsen. In Gran Camiño moest ik voor het eerst op de fiets mijn beenstukken uittrekken. Dat had ik nog nooit gedaan."

Foto: 76798805-fa68-3709-8668-16c12a8fd0d9 - Pro Shots