Ricciardo keert dit weekend terug in Formule 1 na gebroken hand in Zandvoort

Daniel Ricciardo keert komend weekend bij de GP van de Verenigde Staten terug in de Formule 1. De Australiër miste vijf races, nadat hij in Zandvoort een gebroken hand had opgelopen.

"Het is goed om weer terug te zijn", zegt Ricciardo in een verklaring van zijn team AlphaTauri. "Het gaat veel beter met mijn hand, de simulator was een goede manier om dat te kunnen beoordelen."

De 34-jarige Ricciardo werd bij AlphaTauri dit seizoen als vervanger voor Nyck de Vries ingezet. De Nederlandse coureur moest plaatsmaken wegens tegenvallende prestaties.

Lawson

Ook Ricciardo, in het verleden teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, kon nog geen geweldige resultaten neerzetten. Hij finishte als dertiende en zestiende, voordat hij in Zandvoort een gebroken middenhandsbeentje opliep bij een crash in een training.

Ricciardo werd de afgelopen vijf races vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander pakte twee WK-punten, door negende te worden in de GP van Singapore.

Er staan dit jaar nog vijf GP's op het programma. Na de race in Austin volgen nog de GP's van Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi.