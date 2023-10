Volendammers die asielzoekers beschoten, betuigen spijt met vis en garnalen

Drie Volendammers hebben zich gisteravond bij de politie gemeld en bekend dat ze vanuit een rijdende auto met een balletjespistool op asielzoekers hebben geschoten. De 22-jarige mannen hebben spijt van hun actie: "We hebben iets verschrikkelijk stoms gedaan en willen dit graag goedmaken", zeiden ze.

De mannen gingen vandaag in gesprek met de asielzoekers om hun excuses aan te bieden. Bij het gesprek waren ook de burgemeester, politie en medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), meldt NH Nieuws. En de jonge Volendammers kwamen met een goedmakertje: ze hadden vis en garnalen voor de asielzoekers meegenomen.

Ook hebben ze de asielzoekers aangeboden om een keer samen te gaan voetballen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg, zegt een COA-woordvoerder. De slachtoffers komen uit oorlogsgebied en zijn getraumatiseerd. De beschieting heeft volgens het COA dan ook flinke indruk op ze gemaakt. "Emotioneel heeft dit ze wel geraakt." Toch hebben ze de excuses van de mannen aanvaard.

Mogelijk alsnog aangifte

Het COA is blij dat de mannen zich hebben gemeld en een gesprek met de slachtoffer hebben gehad. "Dat maakt de impact van de gebeurtenis op onze bewoners iets minder." De slachtoffers hebben nog geen aangifte gedaan, maar doen dit later misschien alsnog.

Het incident gebeurde zondag in de buurt van een hotel waar asielzoekers worden opgevangen. De mannen hadden een balletjespistool in Beverwijk gekocht. Een filmpje van de beschieting werd op sociale media gezet met daarbij de tekst "vluchtelingen raak schieten".

De asielzoekers verblijven in het Van der Valk Hotel in Katwoude, vlakbij Volendam. De opvanglocatie ging deze maand open en dat leidde tot onrust in de regio.