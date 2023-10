Voetbalster Hermoso keert na ophef over kus terug in Spaanse selectie

Hermoso reageerde vorige maand via X "dat zij niet beschermd hoefde te worden".

Die verklaarde de speelster in bescherming te willen nemen na alle ophef rond de ongewenste kus die zij na het winnen van de wereldtitel kreeg van bondsvoorzitter Luis Rubiales en de onverkwikkelijke nasleep daarvan.

Voetbalster Jenni Hermoso keert terug in de selectie van Spanje voor de Nations League-duels met Italië en Zwitserland eind oktober. Hermoso werd eerder deze maand niet opgeroepen door de nieuwe bondscoach Montse Tomé.

De kus van Rubiales was de druppel die de emmer in het Spaanse vrouwenvoetbal deed overlopen. Onder het bewind van Rubiales en de toenmalige bondscoach Jorge Vilda gingen de speelsters al jaren gebukt onder machtsmisbruik en intimidatie.

Ondanks de vergiftigde sfeer in het Spaanse kamp werden de speelsters in Australië en Nieuw-Zeeland wereldkampioen. Daarna barstte de bom. Ondanks wereldwijde afschuw over het gedrag van Rubiales weigerde de bondsvoorzitter af te treden.

Na een wekenlange machtsstrijd werd Rubiales gedwongen om af te treden. Bovendien moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Ook bondscoach Vilda stapte op. Hij vond inmiddels emplooi bij de Marokkaanse voetbalbond.

Boycot

Voor de afgelopen interlandperiode dreigden 39 Spaanse speelsters (waaronder bijna de volledige WK-selectie) met een boycot, omdat de cultuur bij de bond in hun ogen onveranderd was.

De speelsters riskeerden daarmee stevige sancties van de Spaanse bond: een boete van 30.000 euro en het kwijtraken van hun spelerslicentie, waardoor ze geen clubvoetbal in Spanje meer zouden kunnen spelen.