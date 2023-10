Van der Sloot bekent moord op Holloway en krijgt 20 jaar voor afpersing

Joran van der Sloot (36) heeft bekend dat hij de Amerikaanse tiener Natalee Holloway heeft vermoord. Dat zegt de rechter in een afpersingszaak waarbij Van der Sloot in de VS terechtstond.

Holloway verdween in 2005 op Aruba, nadat zij met Van der Sloot en twee andere mannen uit een nachtclub was vertrokken. Aangenomen is dat ze dood is, maar haar lichaam is nooit teruggevonden.

Bekentenis "geloofwaardig"

Van der Sloot zou de moord op de tiener nu hebben bekend om strafvermindering te krijgen in een andere zaak. Tot nu toe ontkende hij de dader te zijn, al zei hij in 2010 tegen Beth Holloway, de moeder van Natalee, dat hij voor 250.000 dollar wel kon vertellen waar het lichaam van haar dochter was. Hij kreeg een voorschot van 25.000 dollar en gaf toen een valse locatie op. Na onderzoek bleek het lichaam van het meisje daar niet te zijn.

Voor deze afpersingszaak stond hij vandaag terecht in de Amerikaanse staat Alabama. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor afpersing van Beth Holloway.

In ruil voor een lagere straf in deze zaak, en dus een deal met de Amerikaanse justitie, moest Van der Sloot alles vertellen over de vermissing van Holloway en het afpersen van haar nabestaanden. De FBI heeft zijn bekentenis de afgelopen maanden onderzocht en als "geloofwaardig" bestempeld, meldde de Telegraaf vanochtend.

Moeder bevestigt bekentenis

Natalees moeder bevestigde in de rechtbank de bekentenis van Van der Sloot. "Jij maakte een einde aan haar dromen, haar mogelijkheden toen je haar in 2005 doodsloeg", zei ze volgens een Amerikaanse rechtbankjournalist.

Volgens Beth Holloway vermoordde Van der Sloot haar dochter, omdat zij weigerde seks met hem te hebben op het strand.

De rechter bevestigde dat. "Je hebt op brute wijze twee vrouwen vermoord die niet op je seksuele avances wilden ingaan", zei ze volgens Amerikaanse journalisten op de zitting. In 2010 vermoordde hij in Peru de studente Stephany Flores. Daar moet hij in Peru tot 2045 een gevangenisstraf voor uitzitten.

Van der Sloot zou tijdens de zitting zijn verontschuldigingen hebben aangeboden aan de familie van Natalee en zijn eigen familie. Hij zou hebben gezegd dat hij hoopt dat zijn bekentenis voor "afsluiting" kan zorgen. Ook zou hij hebben gezegd: "Ik ben niet meer de man die ik toen was."

Uitzitten in Peru

Hij mag de straf van 20 jaar gelijktijdig uitzitten met zijn straf in Peru. Daardoor hoeft hij door deze veroordeling geen dag extra in de gevangenis te zitten. Alleen als hij in Peru vervroegd wordt vrijgelaten, moet hij het resterende deel van zijn straf in de VS uitzitten.

Van der Sloot was tijdelijk uitgeleverd aan de VS. Hij wordt binnenkort teruggevlogen naar Peru.