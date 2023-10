Van de Zandschulp en Griekspoor beginnen goed aan nieuwe tennisweek

Ongeveer op hetzelfde moment ruim 1.500 kilometer noordelijker rekende Griekspoor in Stockholm af met Ruusuvuori. Aan twee sets had de Nederlandse nummer 25 van de wereld genoeg.

Na het verlies van de eerste set (in de tiebreak leverde hij twee servicepunten in) herpakte Van de Zandschulp zich knap. Een vroege break in set twee gaf hij niet meer weg. Set drie had geen breaks tot Van de Zandschulp bij 4-3 de druk opvoerde en zijn derde breakpoint benutte, nadat hij het met een fraaie passing langs Stricker had verkregen.

In de achtste finales van het toernooi in België wacht nu de Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer zeven van de wereld.

Voor Van de Zandschulp betekende de zege op Stricker revanche voor vorig jaar, toen de Nederlandse nummer 67 van de wereld in Antwerpen verloor van de Zwitser. Een opsteker voor Van de Zandschulp in een moeizaam seizoen.

Het was de derde keer dit seizoen dat Griekspoor de Fin versloeg. Maar vanzelf ging het niet. "Hij veranderde de tactiek van de vorige partijen, daar moest ik mij op aanpassen", zei Griekspoor na afloop. Het verklaarde waarom de eerste set zo moeizaam ging.

Griekspoor liep tegen een vroege break aan (1-3), brak halverwege de eerste set terug (3-4) en kreeg even later op eigen service een setpunt tegen, maar overleefde die. In de tiebreak bleef Griekspoor koeler dan zijn tegenstander. De Fin verloor tweemaal zijn service.

Ook in set twee gaf geen van beide heren zomaar een game weg. Pas op 5-4 forceerde Griekspoor de enige break van de tweede set. Hij had aan één matchpoint genoeg voor een plek in de kwartfinales, waarin hij de Russische qualifier Pavel Kotov treft.