Vorig voetbalseizoen minder incidenten in stadions, meer zaken voor rechter

In het vorige betaalde voetbalseizoen (2022/2023) was er minder supportersgeweld in en rond de stadions dan in het seizoen ervoor, maar nog altijd meer dan voor de coronatijd. Wel zijn er flink meer zaken voor de rechter gebracht dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die de KNVB, het Openbaar Ministerie en de politie gezamenlijk hebben gepresenteerd.

In totaal waren er 725 incidenten, meldt het OM, het jaar ervoor waren dat er nog 893. Het aantal zaken dat voor de rechter werd gebracht (voor onder meer openlijke geweldpleging en discriminatie) steeg met 250 procent ten opzichte van het seizoen ervoor (2021/2022). Wel moet daarbij de kanttekening worden gemaakt dat er in dat seizoen minder wedstrijden werden gespeeld en dat de stadions door de coronacrisis nog niet altijd volledig waren gevuld.

Bijna 1000 stadionverboden

Tijdens het seizoen 2022/2023 werden 132 verdachten veroordeeld. Ongeveer 45 procent van hen kreeg een gevangenisstraf, in de overige zaken ging het om boetes en werkstraffen.

In totaal werden gedurende het seizoen 986 stadionverboden opgelegd. De meeste werden opgelegd voor het gooien van voorwerpen op het veld (242), een hardnekkig probleem dat sinds vorig jaar is toegenomen. De KNVB kwam met verscherpte procedures en Feyenoord besloot hoge netten op te hangen.

De Amsterdamse burgemeester Halsema pleitte ook voor netten in de Johan Cruijff Arena nadat de harde kern fakkels het veld op had gegooid tijdens Ajax-Feyenoord, maar die netten zijn er in Amsterdam tot op heden niet gekomen.

"We zijn nog niet waar we willen zijn, want het aantal incidenten ligt nog altijd ruim boven het aantal voor corona, maar uit deze cijfers blijkt dat we meer grip krijgen op het probleem", zegt KNVB-directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen.

Geen straffen bij vrouwenvoetbal

Alle tuchtrechtelijke straffen en stadionverboden voor supporters, waren voor wedstrijden in het betaalde voetbal voor mannen. Bij de wedstrijden in de eredivisie voor vrouwen en bij wedstrijden van het Nederlands vrouwenelftal werd geen enkele straf opgelegd.

Vorige week verscheen al een rapport over voetbalgerelateerd geweld dat in opdracht van de Nationale Politie werd opgesteld. Daarin stond dat Nederlandse betaalde voetbalclubs de afgelopen jaren te weinig hebben geïnvesteerd in veiligheid in de stadions en te veel de nadruk legden op gastvrijheid. Hierdoor kon volgens het rapport voetbalgeweld na de coronaperiode toenemen.