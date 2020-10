Politie Amsterdam pakt jongens (13 en 14) met machetes op

Surveillerende agenten hebben zondagavond in Amsterdam twee jongens met machetes aangehouden. De twee hoorden bij een groep jongeren die bij een bushalte op IJburg zwaar knalvuurwerk afstaken. Toen de agenten naar hen toeliepen, stapten ze snel op een vertrekkende bus.

De politie achterhaalde hen om te controleren of ze nog meer vuurwerk bij zich hadden. Daarbij bleek dat een jongen van 13 en een van 14 jaar machetes (messen die langer zijn dan 50 centimeter) in hun broeksband hadden zitten. Een van hen had in zijn rugzak ook een plastic speelgoedpistool.

De politie noemt het "te gek voor woorden" dat mensen, en zeker jongeren in deze leeftijd, zulke lange messen bij zich hebben. Ook wijst de politie op het gevaar van speelgoedpistolen die niet van echt te onderscheiden zijn. "Als je met de politie te maken krijgt, zal die er ernstig rekening mee houden dat het om een echt vuurwapen gaat en zelf een dienstpistool trekken."

Elders in Amsterdam werd gisteren een 14-jarige jongen neergestoken. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.