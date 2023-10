Amsterdam Dance Event zoekt verbinding met kunst voor 'interactieve muziekervaring'

Het Amsterdam Dance Event (ADE) begint vandaag aan zijn 28ste editie. Met een bijzondere samenwerking met het Rijksmuseum wil het clubfestival en dancecongres, dat jaarlijks zo'n 400.000 mensen trekt, laten zien dat het over meer gaat dan "techno in volle zalen", zegt dj en producer Tom Trago. Hij is door het Rijksmuseum aangetrokken als bedenker en begeleider.

In de passage onder het Rijksmuseum is vanaf 19.30 uur de officiële opening onder de naam Breath, Walk, Die. Het is een optreden dat dans, lichtkunst en muziek combineert en door Trago is bedacht. De show is gebaseerd op de muzikale begeleidende tour die de Nederlandse producer en dj upsammy schreef voor een tentoonstelling in het museum.

Eerder waren er al optredens van Underworld en Maceo Plex in de fietstunnel onder het museum, nu komt het Rijksmuseum voor het eerst met een eigen voorstelling.

Upsammy of Raven van Dorst

Tijdens het optreden speelt upsammy samen met multi-instrumentalist Valentina Magaletti, die zich liet inspireren door kunstwerken uit het museum. In de zalen van het Rijks nam Magaletti onder meer marimba en percussie op. Daarmee componeerde upsammy per zaal een nummer. Zo ontstond er een soundtrack geïnspireerd op beeldende kunst, waarin het leven van geboorte tot dood muzikaal wordt weerspiegeld met thema's als angst, lust en ambitie.

In het museum kunnen bezoekers van de tentoonstelling kiezen: of ze laten zich bij hun bezoek leiden door de muziek van upsammy, of door tekst en uitleg ingesproken door artiest en presentator Raven van Dorst. Beide zijn te horen via de Rijksmuseum-app, of op een headset van het museum.