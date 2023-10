Franse club Nice zet speler op non-actief wegens pro-Palestijnse post

Atal, die sinds 2018 uitkomt voor Nice, speelde maandag namens Algerije een oefenduel met Egypte (1-1). Hij gaf in de 93ste minuut de assist op de gelijkmaker van Islam Slimani.

De clubleiding van Nice heeft dinsdag na de interlandbreak een gesprek gevoerd met de 27-jarige Atal, zo valt te lezen in een verklaring op de clubwebsite. Hoewel Atal zijn excuses voor de post heeft aangeboden en deze heeft verwijderd, vindt de leiding dat het de normen en waarden van de club moet verdedigen.

Dit weekend maakte de openbare aanklager van de stad Nice al bekend dat een onderzoek geopend is naar de Algerijn op verdenking van 'vermeend verheerlijken van terrorisme'. Ook de Franse voetbalbond is een onderzoek gestart tegen de voetballer.

In afwachting van maatregelen die genomen zullen worden door de sportieve autoriteiten en de rechterlijke macht mag Atal niet meetrainen of meedoen met wedstrijden.

El Ghazi en Mazraoui

Dinsdag werd de Nederlander Anwar El Ghazi om vergelijkbare redenen al geschorst door zijn Duitse club Mainz. Ook Noussair Mazraoui, de geboren Nederlander die interlands speelt voor Marokko, moet zich verantwoorden voor het delen van een verhaal op Instagram waarin hij de Palestijnen de overwinning toewenst in het conflict.

In Duitsland, waar Mazraoui speelt voor Bayern München, ontstond veel commotie over het bericht van de oud-Ajacied. De clubleiding zegt nu in gesprek te gaan met Mazraoui.