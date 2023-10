Limburgse huisarts opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik

Een huisarts uit Brunssum is opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik van een patiënt. Hij krijgt van de rechter anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor aanranding en verkrachting.

Een jaar geleden werd de arts ook al veroordeeld, tot drie jaar cel voor het betasten van drie patiënten in zijn praktijk, schrijft 1Limburg. Tegen die uitspraak is hij in hoger beroep gegaan. Dat hoger beroep wordt volgens de regionale omroep later deze maand behandeld.

De patiënte die nu aangifte heeft gedaan, deed dat pas nadat ze van de eerdere zaak had gehoord. Volgens 1Limburg herkende ze zich in de verhalen van de andere slachtoffers.

Overeenkomsten met andere zaken

De advocaat van de huisarts sprak over een heksenjacht en dat de verklaringen waren beïnvloed door berichtgeving in de media. Daarvan is volgens de rechter geen sprake. De rechtbank noemt de verklaring van het slachtoffer over het misbruik betrouwbaar.

Volgens de rechtbank zijn er overeenkomsten met de eerdere misbruikzaken tegen de huisarts. De straf valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die had een jaar cel geëist. Naast de celstraf heeft de verdachte ook drie jaar proeftijd gekregen.

Enkele maanden geschorst

De huisarts is al enkele maanden op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet aan het werk. Hij werd in augustus geschorst, nadat bij de inspectie meerdere meldingen waren binnengekomen over de manier waarop de man de zorg aan zijn patiënten had ingericht. Daarop werd een onderzoek ingesteld.

Hieruit bleek dat de gedragingen van de huisarts leidden tot "een grote kans op ernstige benadeling van de gezondheid van zijn patiënten". De zaak moet volgens 1Limburg nog worden voorgelegd aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.