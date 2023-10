Tunnels als troef: hoe sterk is Hamas?

Hamas waarschuwt Israël in een nieuwe propagandavideo. Daarin zijn Hamasstrijders te zien die met flink wapentuig in en uit tunnels rennen en soldaten en tanks aanvallen. Hamas publiceerde de video afgelopen weekend als reactie op het aangekondigde grondoffensief van Israël in de Gazastrook. Hamas wil er vooral mee laten zien dat zijn militanten klaar zijn voor de strijd met het Israëlische leger. Maar hoe sterk is Hamas?

Uit hoeveel strijders het leger van Hamas precies bestaat, is onduidelijk. In 2021 sprak de Israëlische krant The Times of Israel met een hoge commandant van het Israëlische leger. Hij zei dat Hamas naar schatting 30.000 soldaten heeft in Gaza.

Niet al deze militanten zijn goed getraind, zegt terrorisme-expert Magnus Ranstorp, die al jaren onderzoek doet naar Hamas. "Zo'n 1500 Hamassoldaten zijn echt getraind in operaties en terroristische aanslagen, verder zijn ze vooral creatief."

Tunnelnetwerk

Ranstorp doelt daarmee op de unieke situatie waar Hamas in zit. "Ze zitten gevangen op een klein stuk land, ze hebben een beperkte hoeveelheid troepen en materieel, maar daar passen ze zich op aan. Ze graven tunnels om zich in te verstoppen en schuilen tussen normale burgers, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en woningen."

Het tunnelnetwerk waar Ranstorp naar verwijst, is de belangrijkste troef van Hamas. Het zou gaan om een gangenstelsel van honderden kilometers lang, waar Hamastrijders wapens en nu waarschijnlijk ook gijzelaars verbergen. In 2013 en 2014 sloopten Egypte en Israël een groot deel van de tunnels, maar daar kwamen weer nieuwe tunnels voor in de plaats.

"Hamas is voortdurend bezig met tunnels bouwen", zegt arabist Leo Kwarten. Hij legt uit dat er twee soorten tunnels zijn: tunnels die Gaza verbinden met het gebied daarbuiten, bijvoorbeeld om goederen binnen te halen, en tunnels onder de steden.

"Die laatste soort is gebouwd voor stedelijke oorlogsvoering. Daar verstopt Hamas zich", zegt Kwarten. "En het zijn mooie tunnels. Je zit niet als een mol in de aarde, er is licht en je kunt er rechtop lopen."