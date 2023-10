British Museum digitaliseert hele collectie na diefstal

Het British Museum in Londen gaat zijn hele collectie digitaliseren. Dat heeft het museum bekendgemaakt, zo'n twee maanden nadat was ontdekt dat er honderden kunstwerken en kostbaarheden uit het museum waren verdwenen.

De afgelopen twee jaar zijn er naar schatting zo'n 2000 stukken uit de collectie van het museum gestolen. In augustus werd een medewerker ontslagen, die mogelijk betrokken was bij de verdwijningen, maar er is niemand aangehouden en er wordt nog onderzoek gedaan.

Enkele dagen na het ontslag van de medewerker stapte ook de directeur van het British Museum op. Hij erkende dat hij nalatig had gereageerd op zorgen die een kunsthandelaar in 2021 al uitte tegenover het museum. De kunsthandelaar zag toen al dat historische stukken die ook op de website van het museum stonden, werden aangeboden op eBay.

"We hebben stappen ondernomen om de veiligheid te verbeteren en hebben er nu vertrouwen in dat een dergelijke diefstal nooit meer kan gebeuren", meldt interim-directeur van het British Museum Mark Jones. Hij stelt dat de beveiliging van de collectie niet het enige is wat moest worden aangepakt. "Het toegankelijker maken van de collectie is de belangrijkste reactie op de diefstallen."

Rijksmuseum

In 2006 is het Nederlandse Rijksmuseum ook al begonnen met het digitaliseren van de collectie. Het museum laat weten dat het project een hele klus is. "In 2012 zijn de eerste 125.000 werken verschenen in de Rijksstudio. Inmiddels is bijna de hele collectie gefotografeerd en gepubliceerd."