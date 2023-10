Kabinet en gemeenten eens over één landelijk tarief voor jeugdbescherming

Het kabinet en de gemeenten zijn het eens geworden over één landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Beide partijen trekken er structureel 60 miljoen euro voor uit. Het kabinet en de gemeenten dragen ieder de helft van dat bedrag bij, schrijft demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Dit jaar werd al afgesproken om in de jeugdbescherming te komen tot eenduidige landelijke tarieven. Nu zijn er verschillen tussen gemeenten in de tarieven die zij betalen voor jeugdbeschermers. Daardoor zijn er per gemeente ook verschillen in de geleverde zorg aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Lange wachtlijsten Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij zeggen al jaren te weinig geld te krijgen van het Rijk. Daardoor krijgen de instellingen die de jeugdbescherming uitvoeren ook te weinig geld om hun taken goed uit te voeren. Als oplossing had de Tweede Kamer al bij Weerwind aangedrongen op een landelijk tarief.

Wat is jeugdbescherming en jeugdreclassering? Als het niet goed gaat in een gezin en kinderen daardoor in hun ontwikkeling worden geremd of niet veilig zijn, kan verplichte hulp bij de opvoeding noodzakelijk zijn. De kinderrechter kan een ondertoezichtstelling opleggen, waarbij een gezinsvoogd wordt aangesteld. In ernstige gevallen kan een kind (tijdelijk) uit huis worden geplaatst. Ook kunnen ouders het gezag over een kind kwijtraken, waarna een kind wordt opgevoed in een tehuis of pleeggezin. Jongeren die een misdaad zijn begaan, komen in de jeugdreclassering terecht. Dit is een gedwongen vorm van hulp.