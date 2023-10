Premiers België en Zweden bij herdenking slachtoffers aanslag Brussel

De Zweedse premier Kristersson heeft in Brussel een herdenkingsceremonie bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslag van maandagavond. Twee Zweden werden doodgeschoten, een derde raakte zwaargewond.

De herdenking werd gehouden op het Saincteletteplein, waar de drie onder vuur werden genomen. De Belgische premier De Croo en zijn Zweedse ambtgenoot legden bloemen op de plaats van de aanslag. Een groot deel van de Belgische regering was bij de ceremonie aanwezig.

Na afloop van de herdenking heeft De Croo overleg gevoerd met Kristersson en de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen. Op een persconferentie betuigde hij nogmaals zijn medeleven aan Zweden namens de hele Belgische bevolking. Ook bedankte hij Von der Leyen voor haar komst. De Croo zei dat ze daarmee een signaal uitzendt van Europese samenwerking in de strijd tegen extremisme.

Kristersson bedankte België voor de goede samenwerking na de aanslag. Hij zei dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn, maar dat het lijkt op een aanval gericht op Zweden, "gewoon omdat het Zweden zijn". "Ze willen ons bang maken, maar wij houden vast aan onze waarden."

Grenscontroles en terugstuurbeleid

Kristersson kondigde opnieuw aan de veiligheidsmaatregelen te verhogen. Gisteren zei hij dat ook al in Zweden zelf. "Wie stevig in zijn schoenen staat op het gebied van openheid, democratie, tolerantie en vrijheid moet ook stevig in zijn schoenen staan als het gaat over veiligheid."

De dader van de aanslag was een afgewezen Tunesische asielzoeker. De 45-jarige Abdesalem L. bleef na zijn afwijzing illegaal in België wonen. De Croo wijst erop dat dit probleem in Europees verband moet worden aangepakt. Beide premiers pleiten voor strengere controles aan de Europese buitengrenzen en een beter gecoördineerd terugkeerbeleid.

De schutter werd door de politie neergeschoten in een café waar een voorbijganger hem naar binnen had zien gaan. Hij overleed even later aan zijn verwondingen. Er werd een link gelegd met de recente koranverbrandingen in Zweden, maar ook een verband met de oorlog tussen Israël en Hamas wordt niet uitgesloten.

In het Belgische federale parlement kunnen Kamerleden vanmiddag vragen stellen aan premier De Croo en anderen. De verdachte was al eerder in beeld bij justitie, er waren signalen dat hij was geradicaliseerd en hij werd ook in Tunesië vervolgd voor strafbare feiten. Buurtbewoners in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek, waar hij met zijn vrouw en dochter woonde, typeren hem als een vriendelijke man.

Voetbalsupporters

De slachtoffers, een zestiger en twee zeventigers, waren voetbalfans die de EK-kwalificatiewedstrijd van België tegen Zweden wilden bijwonen. Die wedstrijd werd in de rust gestaakt op verzoek van de spelers, vanwege de aanslag en de veiligheid van de supporters.

De Europese voetbalbond UEFA moet beslissen of het duel nog wordt uitgespeeld. De voorzitter van de Belgische voetbalbond, Manu Leroy, pleitte ervoor om van de 1-1 ruststand van het gestaakte duel ook de eindstand te maken.