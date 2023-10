ME ingezet bij onrust en brand op trambaan in Den Haag

De politie heeft vannacht in Den Haag de ME ingezet bij onrust rond de Hobbemastraat. Rond 01.00 uur blokkeerde een groep mensen de trambaan. De politie wilde hen wegsturen, maar de groep werd steeds groter. Volgens de politie werd de situatie dreigend en waren de mensen niet aanspreekbaar.

De politie zegt dat er mensen rondliepen met een Palestijnse vlag en dat sommigen Arabische leuzen riepen, maar of het een pro-Palestijnse betoging was, is niet zeker.

De situatie escaleerde toen iemand vanuit een woning een tafel uit het raam gooide. Volgens de politie raakte die bijna een weggebruiker. Toen agenten daarna met vuurwerk werden bekogeld, trokken ze zich terug.

Met stenen bekogeld

De groep groeide uit tot zo'n honderd mensen, die met auto's en motoren de trambaan blokkeerden. Nadat op de trambaan voertuigen en meubels in brand waren gestoken, zette de politie de ME in. De brandweer heeft de brand geblust. Agenten werden door enkele mensen nog met stenen bekogeld.

Rond 02.00 was het weer rustig. Wie de onrust heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Of er onder de relschoppers gewonden zijn gevallen is ook onduidelijk. De politie heeft niemand aangehouden, ook zijn er geen gewonden gevallen.