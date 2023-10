Ook huidige Barcelona-voorzitter Laporta aangeklaagd in omkoopzaak

De huidige voorzitter van FC Barcelona Joan Laporta is aangeklaagd in het onderzoek naar mogelijke omkoping rond de aanstelling van scheidsrechters in het Spaanse voetbal. Dat meldt de Spaanse justite.

Eerder werden ex-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell al aangeklaagd voor dubieuze betalingen aan een bedrijf dat in handen was van José Maria Enriquez Negreira. Die zou als een van de vicevoorzitters van de scheidsrechterscommissie in Spanje zijn invloed hebben gebruikt in de aanwijzing van arbiters voor duels van Barcelona.

Volgens verschillende Spaanse media betaalde FC Barcelona tussen 2001 en 2018 6,5 miljoen euro aan het bedrijf van Negreira. Ook zijn zoon zou daarbij geld hebben ontvangen.

Laporta ontkent

Laporta ontkent alle beschuldigingen over vermeende corruptie. Hij noemde het eerder pure laster en kondigde aan de aanval te zullen kiezen. "Men probeert ons doelbewust kapot te maken", aldus Laporta.