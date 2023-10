Mensenhandelrapporteur: aantal Oekraïense slachtoffers mensenhandel neemt toe

Het aantal Oekraïners dat slachtoffer wordt van mensenhandel is aanzienlijk toegenomen, zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Van de in totaal 814 meldingen vorig jaar gingen er 51 over Oekraïense slachtoffers, in 2021 waren dat er nog 7.

Volgens Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, komt dat doordat er meer Oekraïense vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen. "Vluchtelingen zijn in zijn algemeenheid kwetsbaarder voor praktijken voor uitbuiting", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Het merendeel van de meldingen gaat over arbeidsuitbuiting, vooral bij mensen die werken via een uitzendbureau. "Vaak kennen vluchtelingen de situatie in Nederland niet en spreken ze ook de taal niet. Dat maakt hen kwetsbaar voor dit soort praktijken." Volgens Rijken is het belangrijk om informatie over uitbuiting te verspreiden op opvanglocaties.

Meer aandacht

Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers van uitbuiting. Naar schatting zijn er jaarlijks 5000 slachtoffers, slechts enkele gevallen worden gemeld bij instanties en organisaties.

Sinds een aantal jaren daalt het aantal meldingen, maar volgens de nieuwe cijfers lijkt die trend nu te stabiliseren. Rijken maakt zich toch zorgen over het lage aantal meldingen en doet daarom verder onderzoek naar hoe slachtoffers opgemerkt kunnen worden.

Er is ook meer aandacht nodig voor mensenhandel door opsporingsorganisaties, vindt Rijken. Het aantal verdachten dat in beeld komt bij de politie daalt, net als het aantal zaken dat bij het Openbaar Ministerie wordt geregistreerd. Ook bij de marechaussee loopt het aantal meldingen hard terug. In 2018 kwamen daar nog 86 meldingen binnen, nu zijn dat er nog maar 6.