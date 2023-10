Meerdere explosies in regio Rotterdam, een gewonde

Op verschillende plekken in de regio Rotterdam zijn vannacht explosies geweest. De eerste ontploffing was bij een woning in Schiedam, niet veel later was het raak bij een bedrijfspand in Hoogvliet. In Berkel en Rodenrijs vloog door een explosie een auto in brand.

Bij een van de explosies raakte iemand gewond. Bij de andere twee bleef iedereen ongedeerd.

Bekijk hier de beelden van de beschadigde auto in Berkel en Rodenrijs: