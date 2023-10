Vanavond op tv: Nasleep ziekenhuisdrama • Biden in Israël

De impact van het ziekenhuisbloedbad

Wie zat er achter de raketinslag in het ziekenhuis in Gaza, waarbij honderden doden vielen? Het vingerwijzen begon gisteravond direct: het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van Hamas, zei dat het ziekenhuis werd getroffen door een Israëlische luchtaanval. Israël zegt dat het ging om een mislukte raketlancering van Islamitische Jihad.

Hoe dan ook maakt het drama de situatie rondom Israël nog meer gespannen. De Amerikaanse president Biden is vandaag in Israël, juist om de gemoederen te bedaren. Dat lijkt nu een stuk ingewikkelder; Biden zou eigenlijk ook spreken met andere leiders uit de regio, maar die top werd na de raketinslag in het ziekenhuis door Jordanië afgezegd.

In de uitzending bespreken we de ontwikkelingen met experts en met onze correspondenten.

