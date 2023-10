President Biden in Israël: raketinslag 'lijkt veroorzaakt door andere partij'

Bij aankomst gaf Biden Netanyahu en president Herzog een omhelzing. Ze spraken kort met elkaar en vetrokken vervolgens in een konvooi:

Biden heeft tegen Netanyahu gezegd dat de explosie in het ziekenhuis lijkt te zijn veroorzaakt "door de andere partij, niet door jullie". Hij voegde er wel aan toe dat er "veel mensen" zijn die niet zeker weten waardoor de ontploffing is veroorzaakt.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Ramallah zegt dat het ziekenhuis werd getroffen door een Israëlische luchtaanval. Maar Israël beweert dat de explosie werd veroorzaakt door een mislukte raketlancering van Islamitische Jihad.

Biden zei na aankomst bedroefd en woedend te zijn over de raketinslag in een ziekenhuis in Gaza-Stad, gisteren. De strijdende partijen in het conflict rond Gaza geven elkaar daarvan de schuld.

De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de raketinslag gisteren in een ziekenhuis in Gaza-Stad waarschijnlijk niet is veroorzaakt door Israël. Hij deed die uitspraak vlak na aankomst in Israël, waar hij een ontmoeting heeft met premier Netanyahu.

De Amerikaanse president Biden is geland in Tel Aviv waar hij gaat praten met premier Netanyahu. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Biden "van de Israëliërs een beeld wil krijgen van de situatie ter plaatse". - NOS

Biden zou eigenlijk ook spreken met andere leiders uit de regio in Jordanië. Maar die top is door Jordanië afgezegd, na de raketinslag op het ziekenhuis. Het land heeft vanwege die gebeurtenis drie dagen van rouw afgekondigd. Jordanië schrapte de ontmoeting nadat de Palestijnse president Abbas als eerste het gesprek met Biden had afgezegd.

Volgens het Witte Huis kan Biden de Arabische leiders wel telefonisch spreken, op de terugweg naar Washington. Biden wil dan alsnog spreken met Abbas en met president Sisi van Egypte, het land dat een grens deelt met de Gazastrook.

Ziekenhuis

Het bezoek komt sowieso op een diplomatiek gevoelig moment. Biden is de eerste Amerikaanse president die Israël bezoekt in oorlogstijd. Het bloedbad bij het ziekenhuis in Gaza heeft het bezoek niet minder beladen gemaakt.

De woordvoerder van het Witte Huis, John Kirby, zei eerder dat Biden Netanyahu "lastige vragen" zal gaan stellen, al zei hij daar inhoudelijk niets over. "Hij zal een aantal moeilijke vragen stellen. Hij zal ze stellen als een vriend, als een echte vriend van Israël, maar hij zal zeker een aantal vragen aan hen stellen", zei Kirby.

Biden zei vannacht al "woedend en diep bedroefd" te zijn door het bloedbad bij het ziekenhuis. Hij had al opdracht gegeven aan zijn veiligheidsteam om inlichtingen te verzamelen over wat er precies is gebeurd en wie er achter de raketinslag zit.

Plannen en doelen

Biden wil van Netanyahu ook horen wat de plannen en doelen van Israël zijn in de huidige oorlog. De president wil verder Israëlische hulpverleners en de families van slachtoffers en gijzelaars ontmoeten.

Maar Biden wil ook de leiders bewegen om te helpen humanitaire hulp in Gaza te krijgen. Miljoenen Palestijnen moeten nu overleven met weinig voedsel, brandstof en water.