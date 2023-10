Zeven Nederlanders aangehouden in Antwerpen bij grote politieactie

De politie van Antwerpen heeft gisteravond zeven Nederlandse mannen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan de NOS. Ze worden verdacht van "drugsgerelateerde feiten" en worden vandaag verhoord.

Een busje met een Nederlandse kentekenplaat werd klemgereden op de IJzerlaan, niet ver van de haven. Volgens buurtbewoners lagen agenten van het zogenoemde snelleresponsteam al uren op de uitkijk toen de bestelwagen kwam aanrijden.

"Ze reden het busje in geen tijd klem, het was precies als in de film", zegt een buurtbewoner tegen de Gazet van Antwerpen. Volgens deze ooggetuige probeerden de inzittenden te vluchten, maar werden ze een voor een ingerekend.

De politie heeft aan de krant bevestigd dat een arrestatieteam een "risicovolle actie" heeft uitgevoerd, met hulp van het realtime intelligence center en een eenheid high risk protection.

Cocaïne terughalen

De Antwerpse politie houdt er volgens de krant rekening mee dat zware drugscriminelen onderweg waren om in beslag genomen cocaïne terug te halen. De drugs liggen opgeslagen in een douaneloods in de buurt van de IJzerlaan en er lagen sporttassen in de auto.

Gisteravond maakte de douane bekend dat er die dag enkele tonnen cocaïne in beslag zijn genomen. Hoeveel precies is nog niet bekend. De lading, die verstopt zat in sojameel uit Sierra Leone, moet nog worden gewogen.

Gisteren werd ook in Nederland een grote hoeveelheid cocaïne onderschept: in Bleiswijk werden zes mannen opgepakt die bezig waren 7700 kilo te lossen, drie Nederlanders, twee Belgen en een Poolse chauffeur. Hun vrachtwagen werd gevolgd vanaf de haven van Antwerpen.