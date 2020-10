Democraten in Senaat: benoeming kandidaat-rechter wordt 'erdoorheen geramd'

Kamala Harris, Democratisch senator en running mate voor Joe Biden, verwijt de Republikeinen in de Senaat dat ze de benoeming van een conservatieve kandidaat-rechter "erdoorheen willen rammen", pal voor de verkiezingen.

"We zijn 22 dagen verwijderd van de verkiezingsdatum. De Republikeinen proberen een rechter voor het Hooggerechtshof voor het leven benoemd te krijgen, terwijl al bijna 7 miljoen Amerikanen hebben gestemd", zei Harris over de hoorzittingen in de Senaat over de voordracht van rechter Amy Coney Barrett die vandaag zijn begonnen.

President Trump droeg Coney Barrett een maand geleden voor, kort na de dood van de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg. Direct na haar overlijden drongen de Democraten erop aan de opvolging over de verkiezingen van 3 november heen te tillen. De opvolgingskwestie is gepolitiseerd: als de behoudende katholieke Barrett wordt benoemd, telt het Hooggerechtshof zes conservatieve en drie liberale rechters, en slaat de balans in het hof verder door naar de conservatieve kant.

De benoeming van de conservatieve kandidaat-rechter is omstreden en daarom verzamelden voor- en tegenstanders zich in Capitol Hill: