Duitsers sluiten Amerikaanse trip af met gelijkspel tegen Mexico

De voetballers van Duitsland hebben de oefenstage in de Verenigde Staten afgesloten met een 2-2-gelijkspel tegen Mexico. Na de 3-1 zege op de Verenigde Staten van zaterdag blijft de nieuwe bondscoach Julian Nagelsmann dus nog ongeslagen.

Antonio Rüdiger opende in Philadelphia voor ruim 60.000 toeschouwers de score in de 25ste minuut. Hij kopte uit een corner van Leroy Sané raak. Nog voor rust liet Uriel Antuna, op aangeven van PSV'er Hirving Lozano, de gelijkmaker aantekenen. Kort na de pauze kopte Erick Sánchez Mexico op voorsprong.

Lang kon Mexico, waar ook Feyenoorder Santiago Giménez een basisplaats had, niet genieten van de voorsprong, want in de 51ste minuut maakte invaller Niclas Füllkrug alweer gelijk. Het was al zijn negende doelpunt in elf interlands.